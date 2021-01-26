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أشهر 5 أسواق شعبية في المملكة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1808
أشهر 5 أسواق شعبية في المملكة

علي القحطاني (صدى):
تحتضن المملكة العديد من الأسواق الشعبية والتراثية التي يتجاوز عمرها مئات السنين.

ويعد سوق البطحاء بالرياض من الأسواق القديمة في المملكة، ويحتوي على الكثير من المحلات والمجمعات التجارية وأسواق الخضار، ومتاجر لبيع الساعات والأجهزة الإلكترونية.

أما السوق الثاني فهو سوق"الخوبة" الذي يعد من أشهر الأسواق في جازان، ويقام في يوم الخميس من كل أسبوع، وتعرض فيه مختلف السلع والمنتجات.

ويعتبر سوق "الأحد الشعبي" من الأسواق القديمة في جازان، ويشهد هذا السوق العديد من الأنشطة والفعاليات التجارية والاجتماعية والإنسانية.

وتحتضن منطقة عسير أحد أكبر الأسواق الشعبيةوأقدمها وهو سوق"محايل عسير"، وهو يتميز بكونه مركزاً هاما لتجار العسل، كما يعد سوق "الخميس الشعبي" في القنفذة من أكبر الأسواق الشعبية في المملكة، وفيه يباع مستلزمات البيوت المصنوعة من الخشب والحديد والألمونيوم.

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الرياض
جازان
القنفذة
عسير
محايل عسير
البطحاء
سوق الخميس الشعبي

أحدث التعليقات

الملل
المال الحرام مافيه بركة
ابو فهد
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من روضاته قتل بدم بارد لاكن فكر التكفير وخاصه لرجال الأمن فكر بني على الجهل بالدين
الراقي=-=
صدقتك يامجوسية إيران
الراقي=-=
أصلا كل حياتك حرام
شرحبيل
هههههههههههه

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