رحيل 6 لاعبين عن الرجاء المغربي قبل مواجهة الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، وجود عدة مشاكل داخل فريق الرجاء، تسببت في تسريح 6 عناصر أساسية، قبل مواجهة الاتحاد في نهائي البطولة العربية.
ويواجه الرجاء مشاكل مالية ضخمة، أدت إلى تسريح 6 لاعبين، وسيتم السماح برحيل أخرين، كما أن الفريق المغربي سيكمل الموسم بلاعبان أجنيبان فقط؛ حيث أن غرفة الملابس في الرجاء، ليست على ما يرام ووقعت بعض المشاكل بعد لقاء الاسماعيلي المصري، في الدور نصف النهائي من البطولة العربية.
ويلتقي الاتحاد بنظيره الرجاء، على ملعب الأمير عبدالله بالرباط، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ولم يتم الكشف عن موعد المباراة، لكن أكدت تقارير أن المباراة ستقام في بداية فبراير القادم.