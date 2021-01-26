الأعداد السابقة للصحيفة

رحيل 6 لاعبين عن الرجاء المغربي قبل مواجهة الاتحاد

Time منذ 20 دقيقة
Views 1542
رحيل 6 لاعبين عن الرجاء المغربي قبل مواجهة الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، وجود عدة مشاكل داخل فريق الرجاء، تسببت في تسريح 6 عناصر أساسية، قبل مواجهة الاتحاد في نهائي البطولة العربية.

ويواجه الرجاء مشاكل مالية ضخمة، أدت إلى تسريح 6 لاعبين، وسيتم السماح برحيل أخرين، كما أن الفريق المغربي سيكمل الموسم بلاعبان أجنيبان فقط؛ حيث أن غرفة الملابس في الرجاء، ليست على ما يرام ووقعت بعض المشاكل بعد لقاء الاسماعيلي المصري، في الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

ويلتقي الاتحاد بنظيره الرجاء، على ملعب الأمير عبدالله بالرباط، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ولم يتم الكشف عن موعد المباراة، لكن أكدت تقارير أن المباراة ستقام في بداية فبراير القادم.

Time واتساب
الاتحاد
البطولة العربية
فريق الرجاء
كأس محمد السادس

أحدث التعليقات

ابو عمار
يستاهلون
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
kkkk
صدقتو ذلحين مانجحو في الكفائه الماليه عليهم 50 مليون ماسددوها
ابوبدر
ما شاء الله هاللي عندك ويغطيكي الظاهر انه من اعلانات دينية ورحلات دعوية ومحاضرات اسلامية😂
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

بالفيديو.. اكتشاف منطقة تاريخية بالمملكة تعود لـ10 آلاف سنة قبل الميلاد
بالفيديو.. اكتشاف منطقة تاريخية بالمملكة تعود لـ10 آلاف سنة قبل الميلاد
Time منذ 21 ثانية Views 999
"التعاون" يخطط للتعاقد مع المهاجم المغربي
"التعاون" يخطط للتعاقد مع المهاجم المغربي
Time منذ 9 دقائق Views 1250
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني
Time منذ 15 دقيقة Views 1298
رحيل 6 لاعبين عن الرجاء المغربي قبل مواجهة الاتحاد
رحيل 6 لاعبين عن الرجاء المغربي قبل مواجهة الاتحاد
Time منذ 20 دقيقة Views 1542
وزير المالية: المملكة تتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لعدد من الدول
وزير المالية: المملكة تتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لعدد من الدول
Time منذ 25 دقيقة Views 1559
الديوان الملكي: وفاة والدة سمو الأمير عبدالعزيز بن خالد آل سعود
الديوان الملكي: وفاة والدة سمو الأمير عبدالعزيز بن خالد آل سعود
Time منذ 30 دقيقة Views 1539
حساب المواطن يوضح حقيقة تأثير حساب "أبشر" على استحقاق الدعم
حساب المواطن يوضح حقيقة تأثير حساب "أبشر" على استحقاق الدعم
Time منذ 35 دقيقة Views 1538
بالفيديو.. مواطن يحول فناء منزله والأحواش المهجورة للوحات فنية
بالفيديو.. مواطن يحول فناء منزله والأحواش المهجورة للوحات فنية
Time منذ 40 دقيقة Views 1648
"أمانة الرياض" تتفاعل مع مناشدة للمخرج عامر الحمود
"أمانة الرياض" تتفاعل مع مناشدة للمخرج عامر الحمود
Time منذ 45 دقيقة Views 2817
بالفيديو.. لحظة وصول تركي آل الشيخ لافتتاح مطعم عبادي الجوهر بالرياض
بالفيديو.. لحظة وصول تركي آل الشيخ لافتتاح مطعم عبادي الجوهر بالرياض
Time منذ 50 دقيقة Views 2526