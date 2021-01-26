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بالفيديو.. اكتشاف منطقة تاريخية بالمملكة تعود لـ10 آلاف سنة قبل الميلاد

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بالفيديو.. اكتشاف منطقة تاريخية بالمملكة تعود لـ10 آلاف سنة قبل الميلاد

نايف السالم (صدى):
تمكن علماء الآثار من اكتشاف منطقة تاريخية عريقة تدعى " قرية " تعود إلى 10 آلاف سة قبل الميلاد .

ويؤكد المؤرخون أن قرية عبارة عن سور يحيط البلدة أعلى تلة ، أكتشفت فيه قنوات مائية ومناطق زراعية ترجع إلى عصور قديمة ، وفقاً لقناة السعودية .

كما تضم قرية مغارات أو سراديب تشبه مصانع الذهب أو الحديد داخل الجبال ، وأقدم تاريخ سجل لهذه المنطقة 10 آلاف سنة قبل الميلاد ، وهو يرجع للعصر الحجري الحديث .

وتعد هذه المدينة تاريخية ، ومن الصعب تحديد من بناها ، وهي عبارة عن عصور متراكمة ، وأحد مقتنيات متحف تبوك مأخوذ من هذه المنطقة ، وهو عبارة عن تمثال حجري لإنسان ، وتضم العديد من الآثار المتنوعة التي تعود لعدة عصور .

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قرية
آثار السعودية
تاريخ السعودية

أحدث التعليقات

الملل
المال الحرام مافيه بركة
ابو فهد
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من روضاته قتل بدم بارد لاكن فكر التكفير وخاصه لرجال الأمن فكر بني على الجهل بالدين
الراقي=-=
صدقتك يامجوسية إيران
الراقي=-=
أصلا كل حياتك حرام
شرحبيل
هههههههههههه

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