بالفيديو.. اكتشاف منطقة تاريخية بالمملكة تعود لـ10 آلاف سنة قبل الميلاد

نايف السالم (صدى):
تمكن علماء الآثار من اكتشاف منطقة تاريخية عريقة تدعى " قرية " تعود إلى 10 آلاف سة قبل الميلاد .
ويؤكد المؤرخون أن قرية عبارة عن سور يحيط البلدة أعلى تلة ، أكتشفت فيه قنوات مائية ومناطق زراعية ترجع إلى عصور قديمة ، وفقاً لقناة السعودية .
كما تضم قرية مغارات أو سراديب تشبه مصانع الذهب أو الحديد داخل الجبال ، وأقدم تاريخ سجل لهذه المنطقة 10 آلاف سنة قبل الميلاد ، وهو يرجع للعصر الحجري الحديث .
وتعد هذه المدينة تاريخية ، ومن الصعب تحديد من بناها ، وهي عبارة عن عصور متراكمة ، وأحد مقتنيات متحف تبوك مأخوذ من هذه المنطقة ، وهو عبارة عن تمثال حجري لإنسان ، وتضم العديد من الآثار المتنوعة التي تعود لعدة عصور .