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وزير المالية: المملكة تتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لعدد من الدول

Time منذ 25 دقيقة
Views 1559
وزير المالية: المملكة تتفاوض لتوفير لقاحات كورونا لعدد من الدول

الرياض (صدى):
كشف وزير المالية محمد الجدعان عن سعي المملكة إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لعدد من الدول.

جاء ذلك في تصريحات للوزير في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأوضح الجدعان أن بلاده تجري تفاوضا واسعا مع منتجين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في أفريقيا.

وأشار إلى أن اليمن على سبيل المثال وبعض الدول الأفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج كوفاكس وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.

Time واتساب
اليمن
وزير المالية
محمد الجدعان
اللقاحات

أحدث التعليقات

ابو عمار
يستاهلون
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
kkkk
صدقتو ذلحين مانجحو في الكفائه الماليه عليهم 50 مليون ماسددوها
ابوبدر
ما شاء الله هاللي عندك ويغطيكي الظاهر انه من اعلانات دينية ورحلات دعوية ومحاضرات اسلامية😂
ابو عمار
اوكي

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