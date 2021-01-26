"أمانة الرياض" تتفاعل مع مناشدة للمخرج عامر الحمود

الرياض (صدى):
تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع رسالة وجهها المخرج عامر الحمود، طالب فيها بإعادة المطبات في الشارع الذي يسكن فيه، وذلك بعدما تم سفلته.
وكان الحمود قال في رسالته: "الى مقاول الاسفلت في حارتنا ارجوك رجع لنا المطبات الي عند البيت هذي احدى وسائل السلامة صحيح غيرت الاسفلت مشكورا من حوالي ثلاث شهور بس المطبات أهم لان بيتي زاويا وغيرت حجر السور اكثر من مره بسبب الحوادث ولا تتحمل المسؤولية.
وتجاوبا مع رسالته، طالبت أمانة الرياض المخرج عامر الحمود تزويدها بالبيانات وإحداثيات الموقع لنتمكن من خدمته وحل المشكلة.