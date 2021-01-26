بالفيديو.. تحذيرات من استخدام ماء «الكمأة أو الفقع» لعلاج أمراض العين

الرياض (صدى):
حذر استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أحمد العرج، اليوم الثلاثاء، من استخدام ماء الكمأة أو الفقع لعلاج أمراض العين، لافتًا إلى أن الاستخدام الخاطئ لمثل هذه التحاليل قد يؤدي إلى مضاعفات من التهابات وتهيج وحساسية في العين.
وأكد الدكتور أحمد العرج، خلال تقرير لقناة "الإخبارية" أن ذلك لا يتعارض مع الحديث النبوي الشريف بشأن الكمأة، ولكن لم يتم ذكر الطريقة الصحيحة التي يتم استخدامها بها؛ حيث انتشرت خلال السنة الماضية طريقة خاطئة لاستخلاص ماء الكمأة واستخدمت على العين مباشرة مما أدى إلى التهابات في ملتحمة العين وتهيج وحساسية.