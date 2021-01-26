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بالفيديو.. لحظة وصول تركي آل الشيخ لافتتاح مطعم عبادي الجوهر بالرياض

Time منذ 49 دقيقة
Views 2514
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بالفيديو.. لحظة وصول تركي آل الشيخ لافتتاح مطعم عبادي الجوهر بالرياض

علي القحطاني (صدى):
كشف الفنان عبادي الجوهر، عن مقطع فيديو للحظة وصول رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لحضور افتتاح مطعم "لاونج" عبادي الجوهر، مساء أمس الاثنين، بالرياض.

ووصل تركي آل الشيخ بسيارته؛ حيث استقبله الفنان عبادي الجوهر وعدد من الحاضرين؛ ليعلق "الجوهر" على الفيديو قائلًا: "شرفتني يا معالي المستشار في افتتاح مشروعي في عاصمة الحب الرياض جّيتك غالية".

وفي السياق نفسه، نشر عبادي الجوهر مقطعاً آخر يعرض عدداً من صور حفل الافتتاح يظهر فيها الأمير عبدالرحمن بن مساعد، معلقًا: "أخي وحبيبي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حضورك كان سعادة لي".

Time واتساب
الرياض
مطعم
عبادي الجوهر
هيئة الترفيه
تركي آل الشيخ
لاونج

أحدث التعليقات

ابو عمار
يستاهلون
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
kkkk
صدقتو ذلحين مانجحو في الكفائه الماليه عليهم 50 مليون ماسددوها
ابوبدر
ما شاء الله هاللي عندك ويغطيكي الظاهر انه من اعلانات دينية ورحلات دعوية ومحاضرات اسلامية😂
ابو عمار
اوكي

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