بالفيديو.. لحظة وصول تركي آل الشيخ لافتتاح مطعم عبادي الجوهر بالرياض

علي القحطاني (صدى):
كشف الفنان عبادي الجوهر، عن مقطع فيديو للحظة وصول رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لحضور افتتاح مطعم "لاونج" عبادي الجوهر، مساء أمس الاثنين، بالرياض.
ووصل تركي آل الشيخ بسيارته؛ حيث استقبله الفنان عبادي الجوهر وعدد من الحاضرين؛ ليعلق "الجوهر" على الفيديو قائلًا: "شرفتني يا معالي المستشار في افتتاح مشروعي في عاصمة الحب الرياض جّيتك غالية".
وفي السياق نفسه، نشر عبادي الجوهر مقطعاً آخر يعرض عدداً من صور حفل الافتتاح يظهر فيها الأمير عبدالرحمن بن مساعد، معلقًا: "أخي وحبيبي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حضورك كان سعادة لي".