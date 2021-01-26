الأعداد السابقة للصحيفة

الأرصاد: إعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق المملكة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1549
الأرصاد: إعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق المملكة

الرياض (صدى):
نبه المركز الوطني للأرصاد بإعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق المملكة، مضيفاً أن القريات سجلت فجر اليوم، الثلاثاء، درجة الصفر المئوي.

يذكر أن المركز توقع تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الاسبوع الحالي.

Time واتساب
المملكة
القريات
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

جاسم
خربتي وجهك وصرتي مثل الروبوت
جاسم
والله ما درينا عنك مصدقه نفسها الترقيع ما ينفع والعراقي عطاك بالنعال على راسك
هادي القحطاني
افااا وين حق الضيف يا اسود الوجه تغدر بضيفك وهو في بيتك لا قدرته ولا حشمته حتى لو انالضيف غلطان اخرجه بأدب
هادي القحطاني
يا رب تسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
هادي القحطاني
خبر مثل قلتة وحكي فاضي ولا علينا لو تصورين جنب جدار

أخر الأخبار

بالصور.. أحدث موضة للعباءات في عرض أزياء بالرياض
بالصور.. أحدث موضة للعباءات في عرض أزياء بالرياض
Time منذ دقيقة Views 1124
كيفية الوقاية من حساسية الأسنان
كيفية الوقاية من حساسية الأسنان
Time منذ 11 دقيقة Views 1175
التأمينات الاجتماعية: لا يمكن تسجيل صاحب المنشأة في التأمينات باعتباره موظفًا في منشأته
التأمينات الاجتماعية: لا يمكن تسجيل صاحب المنشأة في التأمينات باعتباره موظفًا في منشأته
Time منذ 16 دقيقة Views 1341
الشورى يطالب وزارة الطاقة بإعداد خطة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة
الشورى يطالب وزارة الطاقة بإعداد خطة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة
Time منذ 31 دقيقة Views 1434
الأرصاد: إعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق المملكة
الأرصاد: إعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق المملكة
Time منذ 36 دقيقة Views 1549
6 وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
6 وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
Time منذ 41 دقيقة Views 1555
بالفيديو..هند البلوشي ترد على الجدل المثار بعد تلاسن مي العيدان وعلي يوسف بسببها
بالفيديو..هند البلوشي ترد على الجدل المثار بعد تلاسن مي العيدان وعلي يوسف بسببها
Time منذ 46 دقيقة Views 810
حكم بالسجن 4 سنوات على شقيق نائب الرئيس الإيراني
حكم بالسجن 4 سنوات على شقيق نائب الرئيس الإيراني
Time منذ 51 دقيقة Views 1528
تحذير: حمل الجوال على الذراع أثناء الرياضة يسبب أضرار خطيرة
تحذير: حمل الجوال على الذراع أثناء الرياضة يسبب أضرار خطيرة
Time منذ 56 دقيقة Views 1235
الشورى يطالب الصحة بزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي
الشورى يطالب الصحة بزيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي
Time منذ ساعة Views 1512