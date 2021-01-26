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الأرصاد: إعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق المملكة
منذ 36 دقيقة
1549
الرياض (صدى):
نبه المركز الوطني للأرصاد بإعتدال نسبي في درجات الحرارة على مناطق المملكة، مضيفاً أن القريات سجلت فجر اليوم، الثلاثاء، درجة الصفر المئوي.
يذكر أن المركز توقع تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الاسبوع الحالي.
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المركز الوطني للأرصاد
أحدث التعليقات
جاسم
خربتي وجهك وصرتي مثل الروبوت
جاسم
والله ما درينا عنك مصدقه نفسها الترقيع ما ينفع والعراقي عطاك بالنعال على راسك
هادي القحطاني
افااا وين حق الضيف يا اسود الوجه تغدر بضيفك وهو في بيتك لا قدرته ولا حشمته حتى لو انالضيف غلطان اخرجه بأدب
هادي القحطاني
يا رب تسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
هادي القحطاني
خبر مثل قلتة وحكي فاضي ولا علينا لو تصورين جنب جدار
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