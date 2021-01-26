الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين إرهابيين بعد تفجيري بغداد

وكالات (صدى):
نُفذ أمس الإثنين حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بـ”الإرهاب”، وذلك بعد تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد.
وأكد مسؤول أمني أن ثلاثة عراقيين أدينوا بتهمة “الإرهاب” أعدموا شنقاً في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق.
وأشار إلى أنه جرت “المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون”.
وأضاف أن جميع هذه الأحكام (الـ340) صدرت بين عامي 2014 و نهاية 2020″، ما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم داعش المتطرف. وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018.