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الشورى يطالب وزارة الطاقة بإعداد خطة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة

Time منذ 31 دقيقة
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الشورى يطالب وزارة الطاقة بإعداد خطة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى، قرار، اليوم الثلاثاء، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/ 1441 هـ.

وطالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة ، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.

كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة استراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية ، لمعالجة التحديات الحالية ومواكبة الطلب المتنامي .

وأكد المجلس على ضرورة التنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها إلى تطوير استراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر .

بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية ، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين ، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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الشورى
مجلس الشورى
وزارة الطاقة

أحدث التعليقات

جاسم
خربتي وجهك وصرتي مثل الروبوت
جاسم
والله ما درينا عنك مصدقه نفسها الترقيع ما ينفع والعراقي عطاك بالنعال على راسك
هادي القحطاني
افااا وين حق الضيف يا اسود الوجه تغدر بضيفك وهو في بيتك لا قدرته ولا حشمته حتى لو انالضيف غلطان اخرجه بأدب
هادي القحطاني
يا رب تسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
هادي القحطاني
خبر مثل قلتة وحكي فاضي ولا علينا لو تصورين جنب جدار

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