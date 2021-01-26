الشورى يطالب وزارة الطاقة بإعداد خطة لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى، قرار، اليوم الثلاثاء، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/ 1441 هـ.
وطالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة ، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.
كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة استراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية ، لمعالجة التحديات الحالية ومواكبة الطلب المتنامي .
وأكد المجلس على ضرورة التنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها إلى تطوير استراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر .
بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية ، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين ، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.