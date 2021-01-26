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"الغذاء والدواء": سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية يحكمها درجة الخطورة

Time منذ ساعة
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"الغذاء والدواء": سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية يحكمها درجة الخطورة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تفاصيل وإجراءات أوامر السحب التي تصدر من قبلها نتيجة خلل ما في جودة أحد المستحضرات الصيدلانية المسوقة، مؤكدةً أنها تخضع لمعايير عالمية وإجراءات تختلف وفقًا لدرجة خطورة سبب السحب.

وأشارت "الغذاء والدواء" أن السحب قد يكون لتشغيله واحدة من المستحضر، أو جميع التشغيلات المسوقة، وقد تُسحب جميع التشغيلات احترازياً، ويُقصد بالتشغيلة أي كمية محددة من المستحضر تحمل ذات الرقم الذي يرمز له بـ (Lot No) أو (Batch No).

وبيّنت "الهيئة" أن مسببات إصدار أوامر السحب تختلف وفقًا لدرجة الخطورة، ويحدد ذلك خلل الجودة، مثل أن يكون سحب المستحضر الصيدلاني نتيجة خلل في المواصفات الفيزيائية، أو خلل في جودة الغلاف الخارجي، أو خطأ في معلومات الدواء على العبوة، أو تلوث المستحضر، أو قصور في تركيز المادة الفعّالة وغيرها من أسباب السحب.

وأضافت أن الإجراء المُتخذ من قبل الجهة الرقابية يختلف بناءً على درجة خطورة الخلل المسبب للسحب، ففي بعض الحالات قد يستدعي التوقف عن استخدامه فوراً، أو استمرار تناول الدواء إلى حين مراجعة الطبيب المختص وتوفير البديل، وذلك وفقًا لمعايير محددة تعمل بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتتماشى مع المعايير المطبقة عالميًا والتي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة لجميع المستحضرات المتداولة.

وأكدت "الهيئة" أن سحب المستحضر أو تشغيلات محددة منه لا يعني إلغاء تسجيله؛ إذ يُمكن تداول التشغيلات المصنّعة بعد تاريخ قرار السحب أو التي لا تشمل التشغيلات المحددة بزمن، كما أنه في حالات تحددها "الهيئة" قد يُصاحب قرار السحب إلغاء تسجيل المنتج أو تعليقه.

وتراقب "الغذاء والدواء" جودة المستحضرات الصيدلانية المسوقة من خلال استقبال بلاغات الجودة عن طريق مصادر الإبلاغ المتعددة لديها، كما تنفّذ مشاريع سنوية بهدف التأكد من سلامة جودة المستحضرات الصيدلانية المسوقة، إضافة إلى الرصد الدوري لما يصدر من الهيئات والمنظمات العالمية.

ويمكن للممارسين الصحيين والمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عن الأعراض الجانبية عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، أو البريد الالكتروني: ([email protected])، أو عن طريق نظام تيقظ الالكتروني (هنا)، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد".

Time واتساب
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الأدوية
المستحضرات الصيدلانية

أحدث التعليقات

جاسم
خربتي وجهك وصرتي مثل الروبوت
جاسم
والله ما درينا عنك مصدقه نفسها الترقيع ما ينفع والعراقي عطاك بالنعال على راسك
هادي القحطاني
افااا وين حق الضيف يا اسود الوجه تغدر بضيفك وهو في بيتك لا قدرته ولا حشمته حتى لو انالضيف غلطان اخرجه بأدب
هادي القحطاني
يا رب تسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
هادي القحطاني
خبر مثل قلتة وحكي فاضي ولا علينا لو تصورين جنب جدار

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