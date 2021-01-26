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"التجارة" توضح شروط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري

Time منذ ساعة
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"التجارة" توضح شروط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري

الرياض (صدى):
كشف وزارة التجارة عن شروط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري وذلك وفق مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مكافحة التستر.

ويستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاما بعد تحقق الشروط وهي؛ ألا يكون المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق.

كما يجب أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.

 

Time واتساب
وزارة التجارة
التستر التجاري
مكافآت الإبلاغ عن التستر

أحدث التعليقات

جاسم
خربتي وجهك وصرتي مثل الروبوت
جاسم
والله ما درينا عنك مصدقه نفسها الترقيع ما ينفع والعراقي عطاك بالنعال على راسك
هادي القحطاني
افااا وين حق الضيف يا اسود الوجه تغدر بضيفك وهو في بيتك لا قدرته ولا حشمته حتى لو انالضيف غلطان اخرجه بأدب
هادي القحطاني
يا رب تسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
هادي القحطاني
خبر مثل قلتة وحكي فاضي ولا علينا لو تصورين جنب جدار

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