"التجارة" توضح شروط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري

الرياض (صدى):
كشف وزارة التجارة عن شروط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري وذلك وفق مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مكافحة التستر.
ويستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاما بعد تحقق الشروط وهي؛ ألا يكون المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق.
كما يجب أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.