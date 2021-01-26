36 وظيفة شاغرة في زهران للتشغيل والصيانة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زهران للتشغيل والصيانة، عن توفر 36 وظيفة صحية وتقنية وإدارية وأمنية وحرفية بمدينة الرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرضة: تسجيل في هيئة التخصصات الصحية، طبيب عام / طبيبة عام: تسجيل في هيئة التخصصات الصحية، أخصائي / أخصائية علاج طبيعي: تسجيل في هيئة التخصصات الصحية، فضلًا عن أخصائي / أخصائية علاج نفسي: تسجيل في هيئة التخصصات الصحية.
وأضافت أنها تحتاج إلى: حارسة أمن - نساء: خبرة في نفس المجال، وحارس أمن - رجال: خبرة في نفس المجال، رمُشرف أمن: خبرة في نفس المجال، مراقب كاميرات: خبرة في نفس المجال، ومدير مناوب: خبرة 10 سنوات، مفتش ادارة جودة: OSHA & NEBOSH، مدير السلامة العامة: OSHA & NEBOSH، مفتش السلامة العامة: OSHA & NEBOSH.
وأشارت إلى أنها تحتاج إلى مسؤول علاقات عامة: دبلزك / مؤهل علاقات / إعلام، ومشرف مراقبة تلفزيونية: خبرة في نفس المجال، ومشرف سكن: خبرة في نفس المجال، ومشرف الحركة والورشة: دبلوم / بكالوريوس ميكانيكا مع خبرة في نفس المجال، مشرف الاستعلامات: خبرة في نفس المجال، مشرف مكافحة الحشرات: خبرة في نفس المجال، مشرف زراعي: دبلوم زراعي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مشرف نظافة: خبرة في نفس المجال، ومشرف قسم تجميع نفايات: خبرة في نفس المجال، مدير خدمات النظافة: خبرة في نفس المجال، مهندس نظام تحكم بالمباني: بكالوريوس هندسة إلكترونية، فني نظام تحكم بالمباني: دبلوم إلكترونيات، فني دهان: ثانوية صناعية أو تدريب حرفي مع خبرات في نفس المجال، فني نجارة: ثانوية صناعية أو تدريب حرفي مع خبرات في نفس المجال.
وقالت أنها تبحث عن فني سباكة: ثانوية صناعية أو تدريب حرفي مع خبرات في نفس المجال، فني الكترونيات: دبلوم الكترونيات مع خبرة في نفس المجال، فني الكترونيات الصوتيات - المرئيات / البطاريات الاحتياطية: دبلوم الكترونيات مع خبرة في نفس المجال، موظف خدمات واستعلامات: خبرة في نفس المجال، أمين مستودع: خبرة في نفس المجال، مشغل نظام إدارة المبنى: دبلوم الكترونيات مع خبرة في نفس المجال مشغل المكتبة الفنية: دبلوم تقني، مشغل مركز مراقبة عمل: خبرة في نفس المجال، مشغل حاسب آلي: دبلوم، ملاحظ شاشات تلفزيونية: خبرة في نفس المجال.
وأكدت الشركة، أن للتقديم يكون بإرسال السيرة الذاتية مع صور الشهادات العلمية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة رقم الجوال في عنوان البريد) من هنــــــــا .