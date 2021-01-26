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36 وظيفة شاغرة في زهران للتشغيل والصيانة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1318
36 وظيفة شاغرة في زهران للتشغيل والصيانة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زهران للتشغيل والصيانة، عن توفر 36 وظيفة صحية وتقنية وإدارية وأمنية وحرفية بمدينة الرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرضة: تسجيل في هيئة التخصصات الصحية، طبيب عام / طبيبة عام: تسجيل في هيئة التخصصات الصحية، أخصائي / أخصائية علاج طبيعي: تسجيل في هيئة التخصصات الصحية، فضلًا عن أخصائي / أخصائية علاج نفسي: تسجيل في هيئة التخصصات الصحية.

وأضافت أنها تحتاج إلى: حارسة أمن - نساء: خبرة في نفس المجال، وحارس أمن - رجال: خبرة في نفس المجال، رمُشرف أمن: خبرة في نفس المجال، مراقب كاميرات: خبرة في نفس المجال، ومدير مناوب: خبرة 10 سنوات، مفتش ادارة جودة: OSHA & NEBOSH، مدير السلامة العامة: OSHA & NEBOSH، مفتش السلامة العامة: OSHA & NEBOSH.

وأشارت إلى أنها تحتاج إلى مسؤول علاقات عامة: دبلزك / مؤهل علاقات / إعلام، ومشرف مراقبة تلفزيونية: خبرة في نفس المجال، ومشرف سكن: خبرة في نفس المجال، ومشرف الحركة والورشة: دبلوم / بكالوريوس ميكانيكا مع خبرة في نفس المجال، مشرف الاستعلامات: خبرة في نفس المجال، مشرف مكافحة الحشرات: خبرة في نفس المجال، مشرف زراعي: دبلوم زراعي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مشرف نظافة: خبرة في نفس المجال، ومشرف قسم تجميع نفايات: خبرة في نفس المجال، مدير خدمات النظافة: خبرة في نفس المجال، مهندس نظام تحكم بالمباني: بكالوريوس هندسة إلكترونية، فني نظام تحكم بالمباني: دبلوم إلكترونيات، فني دهان: ثانوية صناعية أو تدريب حرفي مع خبرات في نفس المجال، فني نجارة: ثانوية صناعية أو تدريب حرفي مع خبرات في نفس المجال.

وقالت أنها تبحث عن فني سباكة: ثانوية صناعية أو تدريب حرفي مع خبرات في نفس المجال، فني الكترونيات: دبلوم الكترونيات مع خبرة في نفس المجال، فني الكترونيات الصوتيات - المرئيات / البطاريات الاحتياطية: دبلوم الكترونيات مع خبرة في نفس المجال، موظف خدمات واستعلامات: خبرة في نفس المجال، أمين مستودع: خبرة في نفس المجال، مشغل نظام إدارة المبنى: دبلوم الكترونيات مع خبرة في نفس المجال مشغل المكتبة الفنية: دبلوم تقني، مشغل مركز مراقبة عمل: خبرة في نفس المجال، مشغل حاسب آلي: دبلوم، ملاحظ شاشات تلفزيونية: خبرة في نفس المجال.

وأكدت الشركة، أن للتقديم يكون بإرسال السيرة الذاتية مع صور الشهادات العلمية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة رقم الجوال في عنوان البريد) من هنــــــــا .

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وظائف
الرياض
زهران للصيانة والتشغيل

أحدث التعليقات

ابو سعود
اذا .... انعمى البصر
ابو سعود
يعني جاب شيء جديد نعرف انه افضل بس ننكتم ونموت من الكمام كذا كفاية واحد ومتحملينه ياذكي
رااايق
طيب ****
ابوسلطان
هههههههه فعلا كلامة صحيص والدليل بلنتي الاتفاق على الاهلي الله ياخذ قلبك وعيونك انت ومن يصدقك مبارة النصر والاتحات من حق الحارس ومبارات الاهلي والاتفاق الخطاء على الحارس
Ibraheem Ibraheem
حمدا على السلامة ونشكر جهد الحكومة على عودة الخنيزي الى اهله اما عن صدور الحكم القضاء هو الذي يقرر لانه متطلع على القضية نحن نرى جزء يسير من المعلومات لذلك مع احترامي للجميع لو فيها مجال لفعلت المحكمة ..ربنا ادم علينا نعمة الامن والامان

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