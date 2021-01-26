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مختص يروي قصة أول رجل شرب القهوة في التاريخ وكيف جاءت فكرتها

Time منذ 25 دقيقة
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مختص يروي قصة أول رجل شرب القهوة في التاريخ وكيف جاءت فكرتها

الرياض (صدى):
استعرض المختص في القهوة عبد الله العامر، روايات عديدة وقصص حول أول شخص شرب القهوة في التاريخ وكيف جاءته الفكرة، لافتاً إلى أنه لا توجد رواية مؤكدة أو مثبتة عن أصل القهوة ومتى ظهرت في التاريخ، لكنها مجرد روايات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة.

وقال العامر في لقاء على قناة "خليجية" إن أول من شرب القهوة في التاريخ بحسب الروايات، يحكى أن كان راعي غنم من جنوب إثيوبيا في منطقة تدعى كافا، ولاحظ على أغنامه يوم نشاطاً زائداً وصعوبة في النوم ليلاً، فبحث فيما تأكله فوجد أنها تتغذى على كرزة القهوة فقام بغلي بذرتها وكان أول من شرب القهوة.

وأضاف أن هناك روايات تقول إن شخصاً من اليمن سافر إلى الحبشة ووجد مشروب القهوة دارجاً لديهم فأخذها وزرعها في اليمن، مشيراً إلى هناك روايا أخرى عديدة تقول إن القهوة أصلها في اليمن وكان يتناولها في البداية علية القوم وبعد التوسع في زراعتها صار يتناولها العامة، ومن اليمن انتقلت إلى مكة على يد التجار ثم راجت في باقي الجزيرة العربية حتى وصلت للدولة العثمانية.

وبين العامرين أن هناك فصيلتين هي الأكثر زراعة للقهوة هما الأرابيكا والروبوستا، فالأرابيكا يعود أصلها لليمن وسميت بهذا الاسم نسبة للمنطقة العربية ويرجح أن تلك الفصيلة تمثل أصل المشروب.

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أحدث التعليقات

ابو سعود
اذا .... انعمى البصر
ابو سعود
يعني جاب شيء جديد نعرف انه افضل بس ننكتم ونموت من الكمام كذا كفاية واحد ومتحملينه ياذكي
رااايق
طيب ****
ابوسلطان
هههههههه فعلا كلامة صحيص والدليل بلنتي الاتفاق على الاهلي الله ياخذ قلبك وعيونك انت ومن يصدقك مبارة النصر والاتحات من حق الحارس ومبارات الاهلي والاتفاق الخطاء على الحارس
Ibraheem Ibraheem
حمدا على السلامة ونشكر جهد الحكومة على عودة الخنيزي الى اهله اما عن صدور الحكم القضاء هو الذي يقرر لانه متطلع على القضية نحن نرى جزء يسير من المعلومات لذلك مع احترامي للجميع لو فيها مجال لفعلت المحكمة ..ربنا ادم علينا نعمة الامن والامان

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