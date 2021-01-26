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تراجع الحالة الصحية لزيدان ومعاناته من أعراض "قوية" لكورونا

Time منذ ساعة
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تراجع الحالة الصحية لزيدان ومعاناته من أعراض "قوية" لكورونا

وكالات (صدى):
ذكرت وسائل إعلام أن الحالة الصحية للمدرب الفرنسي لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، تتراجع بعد ظهور عرضين من أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال إن زيدان عزل نفسه في منزله بعد إصابته بكوفيد-19، وتطورت الأعراض لديه بظهور الحمى والسعال، وسيضطر إلى البقاء في العزلة، وفقا لبروتوكول الليغا، لمدة 10 أيام على الأقل من لحظة معرفة نتيجة الاختبار إذا جاءت النتيجة إيجابية.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، أعلن في الثاني والعشرين من يناير الجاري، إصابة زيدان بفيروس كورونا الجديد.

وسبق لزيدان أن حجر نفسه احترازيا في وقت سابق من يناير الجاري نتيجة مخالطته شخصا مصابا، غير أن نتيجة اختباره جاءت سلبية فعاد سريعا إلى ممارسة مهامه في التدريب.

 

 

Time واتساب
ريال مدريد
اسبانيا
كورونا
زين الدين زيدان
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ابو سعود
اذا .... انعمى البصر
ابو سعود
يعني جاب شيء جديد نعرف انه افضل بس ننكتم ونموت من الكمام كذا كفاية واحد ومتحملينه ياذكي
رااايق
طيب ****
ابوسلطان
هههههههه فعلا كلامة صحيص والدليل بلنتي الاتفاق على الاهلي الله ياخذ قلبك وعيونك انت ومن يصدقك مبارة النصر والاتحات من حق الحارس ومبارات الاهلي والاتفاق الخطاء على الحارس
Ibraheem Ibraheem
حمدا على السلامة ونشكر جهد الحكومة على عودة الخنيزي الى اهله اما عن صدور الحكم القضاء هو الذي يقرر لانه متطلع على القضية نحن نرى جزء يسير من المعلومات لذلك مع احترامي للجميع لو فيها مجال لفعلت المحكمة ..ربنا ادم علينا نعمة الامن والامان

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