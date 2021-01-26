تراجع الحالة الصحية لزيدان ومعاناته من أعراض "قوية" لكورونا

وكالات (صدى):
ذكرت وسائل إعلام أن الحالة الصحية للمدرب الفرنسي لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، تتراجع بعد ظهور عرضين من أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
وقال إن زيدان عزل نفسه في منزله بعد إصابته بكوفيد-19، وتطورت الأعراض لديه بظهور الحمى والسعال، وسيضطر إلى البقاء في العزلة، وفقا لبروتوكول الليغا، لمدة 10 أيام على الأقل من لحظة معرفة نتيجة الاختبار إذا جاءت النتيجة إيجابية.
وكان نادي ريال مدريد الإسباني، أعلن في الثاني والعشرين من يناير الجاري، إصابة زيدان بفيروس كورونا الجديد.
وسبق لزيدان أن حجر نفسه احترازيا في وقت سابق من يناير الجاري نتيجة مخالطته شخصا مصابا، غير أن نتيجة اختباره جاءت سلبية فعاد سريعا إلى ممارسة مهامه في التدريب.