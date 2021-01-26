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تنبيه هام لمستخدمي منطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة مع شارع الحج

Time منذ 55 دقيقة
Views 1625
تنبيه هام لمستخدمي منطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة مع شارع الحج

مكة المكرمة (صدى):
نبهت إدارة مرور العاصمة المقدسة أنه سيتم تنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج ، وذلك اليوم الثلاثاء بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة .

وأكد مرور العاصمة المقدسة على سائقي المركبات بإستخدام الطرق البديلة حسب الخريطة المرفقة .

وأشات أن العمل جاري على مرحلتين ، المرحلة الأولى يتم قفل الطريق الرئيسي لإتجاه القادم من جهة الشرق إلى الغرب بإتجاه حي الزاهر وطريق المدينة المنورة وتحويل حركة السير للإتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق .

أما المرحلة الثانية ، يتم فيها قفل الطريق الرئيسي للاتجاه القادم من طريق المدينة المنورة باتجاه العدل وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق لإتمام تركيب الجسر الخرساني ، وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل .

Time واتساب
الإدارة العامة للمرور
العاصمة المقدسة
الجسر العلوي
الطريق الدائري الثالث

أحدث التعليقات

ابو سعود
اذا .... انعمى البصر
ابو سعود
يعني جاب شيء جديد نعرف انه افضل بس ننكتم ونموت من الكمام كذا كفاية واحد ومتحملينه ياذكي
رااايق
طيب ****
ابوسلطان
هههههههه فعلا كلامة صحيص والدليل بلنتي الاتفاق على الاهلي الله ياخذ قلبك وعيونك انت ومن يصدقك مبارة النصر والاتحات من حق الحارس ومبارات الاهلي والاتفاق الخطاء على الحارس
Ibraheem Ibraheem
حمدا على السلامة ونشكر جهد الحكومة على عودة الخنيزي الى اهله اما عن صدور الحكم القضاء هو الذي يقرر لانه متطلع على القضية نحن نرى جزء يسير من المعلومات لذلك مع احترامي للجميع لو فيها مجال لفعلت المحكمة ..ربنا ادم علينا نعمة الامن والامان

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