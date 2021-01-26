تنبيه هام لمستخدمي منطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة مع شارع الحج

مكة المكرمة (صدى):
نبهت إدارة مرور العاصمة المقدسة أنه سيتم تنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج ، وذلك اليوم الثلاثاء بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة .
وأكد مرور العاصمة المقدسة على سائقي المركبات بإستخدام الطرق البديلة حسب الخريطة المرفقة .
وأشات أن العمل جاري على مرحلتين ، المرحلة الأولى يتم قفل الطريق الرئيسي لإتجاه القادم من جهة الشرق إلى الغرب بإتجاه حي الزاهر وطريق المدينة المنورة وتحويل حركة السير للإتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق .
أما المرحلة الثانية ، يتم فيها قفل الطريق الرئيسي للاتجاه القادم من طريق المدينة المنورة باتجاه العدل وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق لإتمام تركيب الجسر الخرساني ، وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل .