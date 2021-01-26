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فاوتشي: ارتداء "كمامتين" سيكون أكثر فاعلية لوقف انتشار كورونا

Time منذ 35 دقيقة
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فاوتشي: ارتداء "كمامتين" سيكون أكثر فاعلية لوقف انتشار كورونا

واشنطن (صدى):
أوضح كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن ارتداء كمامتين في آن واحد قد يكون أكثر فاعلية لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال فاوتشي: "إذا كان لديك غطاء بطبقة واحدة ووضعت طبقة أخرى عليه، فمن المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فاعلية، وهذا هو السبب في أنك ترى الأشخاص إما يقومون بارتداء كمامتين معا أو صنع نسخة من قناع N95".

ويذكر أن فاوتشي، قد أكد في وقت سابق على ضرورة ارتداء الكمامة، مشددا خلال الأشهر الماضية على ضرورة إجبار الأميركيين بالقناع حال لم يلتزموا بارتدائه.

وذكر فاوتشي في سبتمبر من العام الماضي، أن الارتداء العام للأقنعة الطبية قد لا ينجح، بسبب صعوبات في التنفيذ، مشدداً على أنه وفي حال وافق الجميع على ارتداء الكمامة فسيكون ذلك رائعاً.

Time واتساب
كورونا
الولايات المتحدة
فاوتشي

أحدث التعليقات

ابو سعود
اذا .... انعمى البصر
ابو سعود
يعني جاب شيء جديد نعرف انه افضل بس ننكتم ونموت من الكمام كذا كفاية واحد ومتحملينه ياذكي
رااايق
طيب ****
ابوسلطان
هههههههه فعلا كلامة صحيص والدليل بلنتي الاتفاق على الاهلي الله ياخذ قلبك وعيونك انت ومن يصدقك مبارة النصر والاتحات من حق الحارس ومبارات الاهلي والاتفاق الخطاء على الحارس
Ibraheem Ibraheem
حمدا على السلامة ونشكر جهد الحكومة على عودة الخنيزي الى اهله اما عن صدور الحكم القضاء هو الذي يقرر لانه متطلع على القضية نحن نرى جزء يسير من المعلومات لذلك مع احترامي للجميع لو فيها مجال لفعلت المحكمة ..ربنا ادم علينا نعمة الامن والامان

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