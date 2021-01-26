فاوتشي: ارتداء "كمامتين" سيكون أكثر فاعلية لوقف انتشار كورونا

واشنطن (صدى):
أوضح كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن ارتداء كمامتين في آن واحد قد يكون أكثر فاعلية لوقف انتشار فيروس كورونا.
وقال فاوتشي: "إذا كان لديك غطاء بطبقة واحدة ووضعت طبقة أخرى عليه، فمن المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فاعلية، وهذا هو السبب في أنك ترى الأشخاص إما يقومون بارتداء كمامتين معا أو صنع نسخة من قناع N95".
ويذكر أن فاوتشي، قد أكد في وقت سابق على ضرورة ارتداء الكمامة، مشددا خلال الأشهر الماضية على ضرورة إجبار الأميركيين بالقناع حال لم يلتزموا بارتدائه.
وذكر فاوتشي في سبتمبر من العام الماضي، أن الارتداء العام للأقنعة الطبية قد لا ينجح، بسبب صعوبات في التنفيذ، مشدداً على أنه وفي حال وافق الجميع على ارتداء الكمامة فسيكون ذلك رائعاً.