الأعداد السابقة للصحيفة

المحاكم الإدارية تنظر في دعاوى 50 شركة عمرة موقوفة

Time منذ ساعة
Views 1654
المحاكم الإدارية تنظر في دعاوى 50 شركة عمرة موقوفة

مكة المكرمة (صدى):
تشهد المحاكم الإدارية، اليوم الثلاثاء، دعاوى من قرابة 50 شركة عمرة تم إيقافها عن ممارسة أعمالها بسبب مخالفات كسر التأشيرة، حيث ترفع قضاياها برفقة أحد المحامين ضد إدارة الوافدين التابعة للجوازات.

وأوقفت إدارة الوافدين خدمات ملاك ومديري شركات العمرة التي لم تراجع وتسدد المخالفات، بالإضافة إلى إيقاف الشركات عن ممارسة أعمالها، فيما قدر عدد من ملاك شركات العمرة إجمالي مبالغ المخالفات على شركاتهم بأنها تتعدى المليار ريال.

وتطالب شركات العمرة الموقفة بتفعيل أعمالها وإيقاف الغرامات والسماح للشركات بمزاولة مهامها، فيما كان قد تم إيقاف 540 شركة عمرة عن ممارسة أعمالها بسبب مخالفات كسر التأشيرة.

اقرأ أيضًا:

" مخالفات كسر التأشيرة " تتسبب في إيقاف 540 شركة عمرة

 

Time واتساب
المملكة
شركات
الجوازات
إدارة الوافدين
عمرة
المحاكم الإدارية
كسر التأشيرة

أحدث التعليقات

ابو سعود
اذا .... انعمى البصر
ابو سعود
يعني جاب شيء جديد نعرف انه افضل بس ننكتم ونموت من الكمام كذا كفاية واحد ومتحملينه ياذكي
رااايق
طيب ****
ابوسلطان
هههههههه فعلا كلامة صحيص والدليل بلنتي الاتفاق على الاهلي الله ياخذ قلبك وعيونك انت ومن يصدقك مبارة النصر والاتحات من حق الحارس ومبارات الاهلي والاتفاق الخطاء على الحارس
Ibraheem Ibraheem
حمدا على السلامة ونشكر جهد الحكومة على عودة الخنيزي الى اهله اما عن صدور الحكم القضاء هو الذي يقرر لانه متطلع على القضية نحن نرى جزء يسير من المعلومات لذلك مع احترامي للجميع لو فيها مجال لفعلت المحكمة ..ربنا ادم علينا نعمة الامن والامان

أخر الأخبار

شاب يتعرض للطعن بالسيف بعد دعوته إلى وليمة غداء
شاب يتعرض للطعن بالسيف بعد دعوته إلى وليمة غداء
Time منذ 29 ثانية Views 4
"التجارة" توضح شروط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري
"التجارة" توضح شروط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري
Time منذ 4 دقائق Views 1175
أجزاء في السيارة أحرص على فحصها وصيانتها بشكل دوري
أجزاء في السيارة أحرص على فحصها وصيانتها بشكل دوري
Time منذ 10 دقائق Views 1141
36 وظيفة شاغرة في زهران للتشغيل والصيانة
36 وظيفة شاغرة في زهران للتشغيل والصيانة
Time منذ 15 دقيقة Views 1310
بالصورة.. شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها بالفنان محمد سعد
بالصورة.. شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها بالفنان محمد سعد
Time منذ 20 دقيقة Views 466
مختص يروي قصة أول رجل شرب القهوة في التاريخ وكيف جاءت فكرتها
مختص يروي قصة أول رجل شرب القهوة في التاريخ وكيف جاءت فكرتها
Time منذ 25 دقيقة Views 1543
الأهلي يحسم صفقة المدافع الأجنبي خلال ساعات
الأهلي يحسم صفقة المدافع الأجنبي خلال ساعات
Time منذ 30 دقيقة Views 1575
فاوتشي: ارتداء "كمامتين" سيكون أكثر فاعلية لوقف انتشار كورونا
فاوتشي: ارتداء "كمامتين" سيكون أكثر فاعلية لوقف انتشار كورونا
Time منذ 35 دقيقة Views 1454
مقتل قس متهم بالاغتصاب رميا بالرصاص
مقتل قس متهم بالاغتصاب رميا بالرصاص
Time منذ 40 دقيقة Views 563
تنبيه هام لمستخدمي منطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة مع شارع الحج
تنبيه هام لمستخدمي منطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة مع شارع الحج
Time منذ 55 دقيقة Views 1622