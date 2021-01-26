وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في (برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل).
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: صيدلي: درجة البكالوريوس في (الصيدلة)، خبرة لا تقل عن سنة، تسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كصيدلي، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، الخبرة والمعرفة بجميع جوانب خدمات الصيدلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مُنسق خدمات المرضى: درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين، وتواصل ممتاز مع جميع الموظفين في مختلف أقسام البرنامج الصحي لضمان تقديم خدمة جيدة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- صيدلي من هنـــــــــــا .
2- منسق خدمات المرضى من هنـــــــــــا .