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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

Time منذ ساعة
Views 1818
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في (برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل).

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: صيدلي: درجة البكالوريوس في (الصيدلة)، خبرة لا تقل عن سنة، تسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كصيدلي، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، الخبرة والمعرفة بجميع جوانب خدمات الصيدلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مُنسق خدمات المرضى: درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين، وتواصل ممتاز مع جميع الموظفين في مختلف أقسام البرنامج الصحي لضمان تقديم خدمة جيدة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- صيدلي من هنـــــــــــا .

2- منسق خدمات المرضى من هنـــــــــــا .

Time واتساب
وظائف
المملكة
الهيئة الملكية بالجبيل
الخدمات الصحية

أحدث التعليقات

ابو سعود
اذا .... انعمى البصر
ابو سعود
يعني جاب شيء جديد نعرف انه افضل بس ننكتم ونموت من الكمام كذا كفاية واحد ومتحملينه ياذكي
رااايق
طيب ****
ابوسلطان
هههههههه فعلا كلامة صحيص والدليل بلنتي الاتفاق على الاهلي الله ياخذ قلبك وعيونك انت ومن يصدقك مبارة النصر والاتحات من حق الحارس ومبارات الاهلي والاتفاق الخطاء على الحارس
Ibraheem Ibraheem
حمدا على السلامة ونشكر جهد الحكومة على عودة الخنيزي الى اهله اما عن صدور الحكم القضاء هو الذي يقرر لانه متطلع على القضية نحن نرى جزء يسير من المعلومات لذلك مع احترامي للجميع لو فيها مجال لفعلت المحكمة ..ربنا ادم علينا نعمة الامن والامان

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