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الاتحاد يحدد مصير الديون ومستحقات لاعبيه

Time منذ ساعة
Views 1758
الاتحاد يحدد مصير الديون ومستحقات لاعبيه

نواف السالم (صدى):
كشف نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن موقفه من الديون والالتزامات المستحقة عليه من قِبل لاعبيه والأندية الأخرى، وعلى رأسها الاتفاق والقادسية.

وأوضح النادي، أنه لن يقلص الديون لحين سداد أجزاء من مستحقات لاعبيه المحليين والأجانب، بجانب عقد اجتماعات لترتيب وحصر مديونياته، وذلك بعد فشله في الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له التعاقد مع محترفين جدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد مطالب بسداد 3 ملايين ريال لنادي الاتفاق نظير انتقال اللاعب عبدالرحمن العبود، بالإضافة إلى 11 مليون ريال لنادي القادسية نظير انتقال المهاجم هارون كمارا.

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نادي الاتحاد
نادي القادسية
الديون
لاعبين

أحدث التعليقات

جاسم
خربتي وجهك وصرتي مثل الروبوت
جاسم
والله ما درينا عنك مصدقه نفسها الترقيع ما ينفع والعراقي عطاك بالنعال على راسك
هادي القحطاني
افااا وين حق الضيف يا اسود الوجه تغدر بضيفك وهو في بيتك لا قدرته ولا حشمته حتى لو انالضيف غلطان اخرجه بأدب
هادي القحطاني
يا رب تسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
هادي القحطاني
خبر مثل قلتة وحكي فاضي ولا علينا لو تصورين جنب جدار

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