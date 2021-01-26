الاتحاد يحدد مصير الديون ومستحقات لاعبيه

نواف السالم (صدى):
كشف نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن موقفه من الديون والالتزامات المستحقة عليه من قِبل لاعبيه والأندية الأخرى، وعلى رأسها الاتفاق والقادسية.
وأوضح النادي، أنه لن يقلص الديون لحين سداد أجزاء من مستحقات لاعبيه المحليين والأجانب، بجانب عقد اجتماعات لترتيب وحصر مديونياته، وذلك بعد فشله في الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له التعاقد مع محترفين جدد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد مطالب بسداد 3 ملايين ريال لنادي الاتفاق نظير انتقال اللاعب عبدالرحمن العبود، بالإضافة إلى 11 مليون ريال لنادي القادسية نظير انتقال المهاجم هارون كمارا.