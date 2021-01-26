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بالفيديو.. ضبط مستودعات داخل مزارع حوّلتها عمالة لتصنيع كوش الأفراح بالرياض

Time منذ 28 دقيقة
Views 1512
بالفيديو.. ضبط مستودعات داخل مزارع حوّلتها عمالة لتصنيع كوش الأفراح بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لعدة جهات، من ضبط مستودعات وهناجر تقع داخل منطقة زراعية في مدينة الرياض حوّلتها عمالة وافدة لمصنع لتصنيع الأثاث وكوش الأفراح بشكل غير نظامي.

وتأتي هذه الحملة بواسطة الفرق التابعة لأمانة منطقة الرياض ووزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، قيام العمالة بوضع طيور ودواجن في الممر المؤدي إلى المصنع للتمويه؛ في حين تم ضبط شعارات حكومية كان يطبعها المخالفون على المنتجات المقلدة.

Time واتساب
الرياض
وزارة التجارة
الزكاة والدخل

أحدث التعليقات

ابو عمار
اهبل ما يعرف يجامل
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
افضل وقت لصلاة الضحى قبل صلاة الضهر بنصف ساعه تقريبا
عالمي حقيقي
ههههه تعليقات الفقر إرتقو قليلا وينكم عن بيتروس ومن دخل على رئيس الحكام وينكم عن امرابط ومدافعكم ومناوشاتهم وسط الملعب فضحتونا وفشلتونا
ابو عمار
يبدو ان السائق مغرم فيها

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