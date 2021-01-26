بالفيديو.. ضبط مستودعات داخل مزارع حوّلتها عمالة لتصنيع كوش الأفراح بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لعدة جهات، من ضبط مستودعات وهناجر تقع داخل منطقة زراعية في مدينة الرياض حوّلتها عمالة وافدة لمصنع لتصنيع الأثاث وكوش الأفراح بشكل غير نظامي.
وتأتي هذه الحملة بواسطة الفرق التابعة لأمانة منطقة الرياض ووزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، قيام العمالة بوضع طيور ودواجن في الممر المؤدي إلى المصنع للتمويه؛ في حين تم ضبط شعارات حكومية كان يطبعها المخالفون على المنتجات المقلدة.