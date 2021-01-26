وظائف تقنية شاغرة في شركة نادك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي: مطوّر تطبيقات: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، علوم الحاسب)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن أخصائي تطبيقات: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، علوم الحاسب).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، بينما التقديم متاح ابتداءًا من أمس الاثنين بتاريخ 1442/06/12هـ الموافق 2021/01/25م، من خلال الرابط التالي:
1- مطوّر تطبيقات من هنـــــــــا .
2- أخصائي تطبيقات من هنـــــــــا .