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وظائف تقنية شاغرة في شركة نادك

Time منذ 33 دقيقة
Views 1528
وظائف تقنية شاغرة في شركة نادك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي: مطوّر تطبيقات: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، علوم الحاسب)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن أخصائي تطبيقات: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، علوم الحاسب).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، بينما التقديم متاح ابتداءًا من أمس الاثنين بتاريخ 1442/06/12هـ الموافق 2021/01/25م، من خلال الرابط التالي:

1- مطوّر تطبيقات من هنـــــــــا .

2- أخصائي تطبيقات من هنـــــــــا .

Time واتساب
وظائف
الرياض
نادك
وظائف تقنية

أحدث التعليقات

ابو عمار
اهبل ما يعرف يجامل
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
افضل وقت لصلاة الضحى قبل صلاة الضهر بنصف ساعه تقريبا
عالمي حقيقي
ههههه تعليقات الفقر إرتقو قليلا وينكم عن بيتروس ومن دخل على رئيس الحكام وينكم عن امرابط ومدافعكم ومناوشاتهم وسط الملعب فضحتونا وفشلتونا
ابو عمار
يبدو ان السائق مغرم فيها

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