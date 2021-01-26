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بالفيديو.. وزير الصحة يكرم أحد منسوبي قطاع ينبع الصحي
منذ ساعة
1970
الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤثرة من لحظة تكريم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لأحد منسوبي قطاع ينبع الصحي.
وجاء ذلك نظير تميزه وتعاونه في خدمة المرضى والمستفيدين، وذلك بعد زيارة وتقييم الزائر السري.
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توفيق الربيعة
قطاع ينبع الصحي
أحدث التعليقات
ابو عمار
اهبل ما يعرف يجامل
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
افضل وقت لصلاة الضحى قبل صلاة الضهر بنصف ساعه تقريبا
عالمي حقيقي
ههههه تعليقات الفقر إرتقو قليلا وينكم عن بيتروس ومن دخل على رئيس الحكام وينكم عن امرابط ومدافعكم ومناوشاتهم وسط الملعب فضحتونا وفشلتونا
ابو عمار
يبدو ان السائق مغرم فيها
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