الأعداد السابقة للصحيفة

قانوني: إعدام خاطفة الدمام ليس حكمًا نهائيًا

Time منذ 27 دقيقة
Views 1635
Comment 2
قانوني: إعدام خاطفة الدمام ليس حكمًا نهائيًا

الدمام (صدى):
على خلفية تأييد محكمة استئناف الشرقية حكم المحكمة الجزائية بإعدام " مريم " المتهمة الرئيسة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خاطفة الدمام "، كشف المستشار القانوني هشام الفرج أن الحكم لا يزال غير نهائي.

وأوضح الفرج أنه يجب عرض الحكم على المحكمة العليا، ثم يتم عرض كامل الأوراق الخاصة بالقضية على المقام السامي لأخذ الموافقة.

وأشار إلى أنه في أحكام القتل وقطع الأعضاء أو إتلافها يجب عرضها على المحكمة العليا، ويسمى هذا النوع من القضايا بالقضايا واجبة التدقيق، بحسب الوطن.

ولفت إلى أنه بعد المحكمة العليا يتم عرض كامل الأوراق الخاصة بالقضية على المقام السامي قبل تنفيذ أي إعدام، ويجب أخذ موافقة المقام السامي حتى لو أقرت المتهمة ذاتها بأنها تستحق هذه العقوبة.

اقرأ أيضًا:

تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة الدمام

Time واتساب
الشرقية
الدمام

أحدث التعليقات

ابي اشخ
💘💘
ابو عمار
اوكي
abdul
كل شي اعدام اعدام اعدام . حسبنا الله ونعم الوكيل .
ابو عمار
قمة الغباء عند هذه الزوجه الخائنه الخسيسه الا يكفيك الرذيله لتفكري في قتل المسكين وكان بأمكانكب طلب الطلاق او الخلع خيرا من ارتكاب جريمة القتل
ابو عمار
لن يستفيد احد من اعدامها وخصوصا ان حالتها النفسيه تحتاج معالجه لانها على ما يبدو مصابه بمرض حب التملك

أخر الأخبار

خائنة تُغرق زوجها بمساعدة عشيقها
خائنة تُغرق زوجها بمساعدة عشيقها
Time منذ 14 دقيقة Views 261
قانوني: إعدام خاطفة الدمام ليس حكمًا نهائيًا
قانوني: إعدام خاطفة الدمام ليس حكمًا نهائيًا
Time منذ 27 دقيقة Views 1635
ردة فعل أمير الشمالية فور رؤيته طفل يعاني ضمورا في المخ يبكي
ردة فعل أمير الشمالية فور رؤيته طفل يعاني ضمورا في المخ يبكي
Time منذ 44 دقيقة Views 1887
" موديرنا " تكشف مفاجأة بشأن تأثير لقاحها على السلالة الجديدة
" موديرنا " تكشف مفاجأة بشأن تأثير لقاحها على السلالة الجديدة
Time منذ ساعة Views 1834
تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة الدمام
تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة الدمام
Time منذ ساعة Views 3524
أستاذ مناعة: كورونا أصبح أشد خطورة وينتقل مثل دخان السجائر
أستاذ مناعة: كورونا أصبح أشد خطورة وينتقل مثل دخان السجائر
Time منذ ساعتين Views 2345
إحياء ذكرى استشهاد رجل أمن استُهدف أثناء توجهه إلى مقر عمله
إحياء ذكرى استشهاد رجل أمن استُهدف أثناء توجهه إلى مقر عمله
Time منذ ساعتين Views 2320
لاعب الأهلي يغادر إلى بلاده
لاعب الأهلي يغادر إلى بلاده
Time منذ 3 ساعات Views 2778
عريس جديد يضبط زوجته في وضع مخل بمنزل الزوجية
عريس جديد يضبط زوجته في وضع مخل بمنزل الزوجية
Time منذ 3 ساعات Views 2197
توجه لإنشاء أكاديميات للفنون بالمملكة
توجه لإنشاء أكاديميات للفنون بالمملكة
Time منذ 3 ساعات Views 1847