الأعداد السابقة للصحيفة

تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة الدمام

Time منذ 19 دقيقة
Views 1545
تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة الدمام

الدمام (صدى):
علق علي الخنيزي والد الشاب المخطوف العائد إلى أسرته بعد غياب 20 عامًا " موسى " على تأييد محكمة استئناف الشرقية حكم المحكمة الجزائية بإعدام خاطفة الدمام.

وقال الخنيزي: " العدالة أخذت مجراها وأرضت الجميع، وأخذت جزاءها والقضاء لم يقصر وراضين عن هذا الحكم، والكل راضٍ وحتى الناس والمواطنين والأقارب والأصدقاء ".

وكانت محكمة الاستئناف حسمت صباح أمس الإثنين، مصير الخاطفة، وأيدت حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

اقرأ أيضًا:

"استئناف الشرقية" تصدر الحكم النهائي في قضية خاطفة الدمام

Time واتساب
الشرقية
الدمام
موسى الخنيزي

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أراهن العالم على عدم صحة التمثيل المحدد لمستويات الطاقة في الذرات لأنه لا عمل للذرة بدون عمل وحدات تمثيل اختلاف مجموع وثبات وحدة تمثيل مجموع الذرات
د محمد ماجد بخش
أراهن العالم على عدم صحة التمثيل المحدد لمستويات الطاقة في الذرات لأنه لا عنل الذرة بدون عمل وحدات تمثيل اختلاف مجموع وثبات وحدة تمثيل مجموع الذرات
د محمد ماجد بخش
الفراغ الثقالي المغناطيسي العددي المحوري والفراغ المغناطيسي الثقالي العددي المحوري هما أساسا عمل الكتلة النووية
د محمد ماجد بخش
لكل عنصر مقياسين ممثلين لدرجة الثبات حول ذرة عنصر التمثيل كلاهما عدديان ومتكافئان وقد يكونا متساويان
د محمد ماجد بخش
ايس ثمة وحدة ثقالة مغناطيسية ثابتة إلا عند الثبات الممثل لوحدات كتلة المجموع العددية القياسية المعنية بتمثيل درجة المغناطيسية

أخر الأخبار

تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة الدمام
تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة الدمام
Time منذ 19 دقيقة Views 1545
أستاذ مناعة: كورونا أصبح أشد خطورة وينتقل مثل دخان السجائر
أستاذ مناعة: كورونا أصبح أشد خطورة وينتقل مثل دخان السجائر
Time منذ 51 دقيقة Views 1661
إحياء ذكرى استشهاد رجل أمن استُهدف أثناء توجهه إلى مقر عمله
إحياء ذكرى استشهاد رجل أمن استُهدف أثناء توجهه إلى مقر عمله
Time منذ ساعة Views 1830
لاعب الأهلي يغادر إلى بلاده
لاعب الأهلي يغادر إلى بلاده
Time منذ ساعة Views 2029
عريس جديد يضبط زوجته في وضع مخل بمنزل الزوجية
عريس جديد يضبط زوجته في وضع مخل بمنزل الزوجية
Time منذ ساعتين Views 1054
توجه لإنشاء أكاديميات للفنون بالمملكة
توجه لإنشاء أكاديميات للفنون بالمملكة
Time منذ ساعتين Views 1670
بايدن يسرح طبيب ترامب
بايدن يسرح طبيب ترامب
Time منذ ساعتين Views 2024
رجل دين إيراني يتهم روحاني بتعاطي المخدرات
رجل دين إيراني يتهم روحاني بتعاطي المخدرات
Time منذ 3 ساعات Views 1847
غموض حول مستقبل مشاريبوف بعد فشل صفقة النصر
غموض حول مستقبل مشاريبوف بعد فشل صفقة النصر
Time منذ 3 ساعات Views 1929
" كورونا " يقتل عروسًا قبل دخول عش الزوجية
" كورونا " يقتل عروسًا قبل دخول عش الزوجية
Time منذ 3 ساعات Views 839