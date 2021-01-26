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توجه لإنشاء أكاديميات للفنون بالمملكة

Time منذ 47 دقيقة
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توجه لإنشاء أكاديميات للفنون بالمملكة

الرياض (صدى):
كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن التوجه إلى إنشاء المعاهد المتخصصة وأكاديميات الفنون، وذلك تزامنًا مع الطلب المتنامي على خريجي الموسيقى والفنون الأدائية في البلاد.

وقال الوزير في مقاله بـ " الشرق الأوسط ": " بدأنا فعليا مع زملائنا بالجهات المعنية في إصدار رخصٍ لمعاهدَ متخصصة؛ أولها معهدان موسيقيان في المملكة، كما سيفتح المجال للمهتمين في القطاعين الخاص والثالث بتقديم طلبات الترخيص للتدريب في الجانب الثقافي، عبر منصة متخصصة سترى النور قريبا، إضافة إلى العمل على إنشاء المعاهد المتخصصة وأكاديميات الفنون ".

ولم يكشف الأمير بدر مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك الأكاديميات الفنية.

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المملكة
بدر بن عبدالله بن فرحان

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