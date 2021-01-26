رجل دين إيراني يتهم روحاني بتعاطي المخدرات

طهران (صدى):
اتهم رجل دين إيراني يدعى " أحمد جهان بزرغي " وهو مدير معهد الثقافة والفكر الإسلامي في طهران، الرئيس حسن روحاني بتعاطي المخدرات.
وقال جهان بزرغي في لقاء مباشر بالتلفزيون الإيراني: " إن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد، وربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلاً ما يحصل في بلاده ولا يتواصل مع الوزراء ".
ويستخدم مصطلح " الجلوس بجانب الموقد " في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات.
وفي أعقاب ذلك قرر رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، عبدالعلي عسكري، طرد مقدم البرنامج المستضيف لرجل الدين.