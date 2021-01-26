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رجل دين إيراني يتهم روحاني بتعاطي المخدرات

Time منذ ساعة
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رجل دين إيراني يتهم روحاني بتعاطي المخدرات

طهران (صدى):
اتهم رجل دين إيراني يدعى " أحمد جهان بزرغي " وهو مدير معهد الثقافة والفكر الإسلامي في طهران، الرئيس حسن روحاني بتعاطي المخدرات.

وقال جهان بزرغي في لقاء مباشر بالتلفزيون الإيراني: " إن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد، وربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلاً ما يحصل في بلاده ولا يتواصل مع الوزراء ".

ويستخدم مصطلح " الجلوس بجانب الموقد " في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات.

وفي أعقاب ذلك قرر رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، عبدالعلي عسكري، طرد مقدم البرنامج المستضيف لرجل الدين.

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إيران

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