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" الموارد البشرية " تنتصر للمواطنين بشأن التوظيف 

Time منذ 4 ساعات
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" الموارد البشرية " تنتصر للمواطنين بشأن التوظيف 

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن توظيف العمالة السعودية، يمكِّن المنشأة من تعديل نطاقها بشكل تدريجي.

وأشارت وزارة الموارد البشرية: " أي منشأة يمكنها تعديل نطاقها بشكل تدريجي من خلال توظيفها للعمالة الوطنية وتسجيل هذه العمالة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج " نطاقات " لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: " النطاق البلاتيني " ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و" النطاق الأخضر المرتفع " ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

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العمالة
وزارة الموارد البشرية

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