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غموض حول مستقبل مشاريبوف بعد فشل صفقة النصر

Time منذ 9 دقائق
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غموض حول مستقبل مشاريبوف بعد فشل صفقة النصر

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن موافقة نادي النصر على إعارة اللاعب الأوزبكي ماشاريبوف، لنادي شباب الأهلي الإماراتي.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن اللاعب لا زال في أوزباكستان بإنتظار تأشيرة الدخول للإمارات، فيما أبدى الأهلي إنزعاجه من بطء إتمام الصفقة، لافتة إلى أنه من الممكن أن يتجه النادي لخيارات أخرى.

وأوضحت المصادر أن هناك عدة عروض من أندية سعودية للحصول على اللاعب الأوزبكي، من بينها الرائد.

الجدير بالذكر أن مشاريبوف قد وقع للنصر قادما من باختاكور الأوزبكي، إلا أنه فشل في قيده بالقائمة، بعد حرمانه من تسجيل صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية لفشله في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

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النصر
الأهلي الإماراتي
الأوزبكي ماشاريبوف

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