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الإطاحة بمواطنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن لاقتحام سكن العمالة وسرقتهم

Time منذ ساعة
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الإطاحة بمواطنين ومقيم انتحلوا صفة رجال الأمن لاقتحام سكن العمالة وسرقتهم

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا مقار سكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. وبمباشرة الحادثة، أقرّوا بارتكاب حادثتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الرياض
خالد الكريديس

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د محمد ماجد بخش
تحديد الفراغ الممثل لدرجات ثقل وحدة الكتلة الذرية بذات وحدات الفراغ الممثلة لدرجات الارتباط على اعتبار أن الارتباط يحدث بوحدات الثقل الخارجية الممثلة لوحدة تمثيل مركز الوحدة
د محمد ماجد بخش
الفكرة من صعود تمثيل درجات الكتلة وتمثيل الثقالة لدرجات الصعود على مراحل متتابعة وربط درجة الثقل بدرجة التمثيل الدوري المضطرد
د محمد ماجد بخش
فلا وحدات الذرة مجزأة ولا وحدات العناصر مجزأة ولكن تمثيل تقابل الأجزاء الممثلة لوحدات العناصر الذرية الممثلة بوحدات الثقالة ولوحدات الثقالة معا يعني أن الفراغ هو المشترك المحوري الممثل وليس الثقل أو الثقالة إلا على مستوى وحدات العناصر المغناطيسية الممثلة بوحدات العناصر الذرية
د محمد ماجد بخش
اختيار وحدة الثقالة العددية الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر بعدد وحدات العناصر لتمثيل وحدة العنصر المغناطيسية المكافئة الممثلة بوحدات العناصر العددية وفترة العناصر الذرية الممثلة
د محمد ماجد بخش
تمثيل الذرة بمركز ومحيط ووحدة كتلة فراغية مشتركة ممثلة بوحدات الثقل الجرامية العددية ووحدات الفراغ الممثلة المكافئة لوحدات تمثيل درجات الثقالة العددية الوزنية الجرامية او الفراغية العددية المغناطيسية المكافئة أو الممثلة لوحدة ثقل وحدة المجموع

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