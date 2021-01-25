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"المرور" يُفاجئ المواطنين والمقيمين بخصوص رخصة القيادة 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1923
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"المرور" يُفاجئ المواطنين والمقيمين بخصوص رخصة القيادة 

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط تجديد وإصدار بدل تالف أو فاقد رخصة قيادة دراجة نارية للمواطنين والمقيمين.

وتتمثل الشروط والمتطلبات في الآتي: استكمال بيانات النموذج، إحضار صورتين شمسيتين مقاس 4×6  سم، إحضار صورة بطاقة الأحوال للمواطنين،إحضار تعريف مصدق.

وتضمنت الشروط أيضا: دفع الرسوم المقررة، إحضار ملف لحفظ الأوراق، إحضار صورة من الإقامة والجواز لغير المواطنين، إرفاق الرخصة التالفة في حال استخراج بدل تالف، تعميم من الشرطة في حال السرقة، الإعلان بإحدى الصحف المحلية في حالة الفقدان.

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المرور
رخصة القيادة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمنا واياه من كل شر .. آمين ..
naeem
من اكثر من عشرين سنه واحنا نسوى هذى الحركه
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
زائر
لا خلاص انطوت صفحة الخلاف -- ماحد ينظر للخلاف

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