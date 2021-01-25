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مفاجأة للمواطنين عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

Time منذ 48 دقيقة
Views 1980
مفاجأة للمواطنين عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الرياض (صدى):
يترقب الجميع وصول 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى المملكة خلال أسبوع.

ومن المقرر أن تحصل المملكة على اللقاح المضاد لكورونا من معهد سيروم الهندي في غضون أسبوع، مقابل 5.25 دولار للجرعة، وفقا لما ذكرته " رويترز ".

وجاء ذلك ضمن جهود المملكة لتوفير اللقاحات؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اعتماد لقاحي " أسترازينيكا ومودرنا "، المضادين لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، اعتمدت في وقت سابق، لقاح " فايزر - بيونتيك "، بالتزامن مع زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في المملكة.

Time واتساب
وزارة الصحة
كورونا
فايزر
لقاح أسترازينيكا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمنا واياه من كل شر .. آمين ..
naeem
من اكثر من عشرين سنه واحنا نسوى هذى الحركه
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
زائر
لا خلاص انطوت صفحة الخلاف -- ماحد ينظر للخلاف

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