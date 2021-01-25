الأعداد السابقة للصحيفة

مبابي يوافق على الانضمام لـ "ليفربول" في حالة واحدة

Time منذ ساعة
Views 1601
مبابي يوافق على الانضمام لـ "ليفربول" في حالة واحدة

وكالات (صدى):
أفادت تقارير صحفية أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من الرحيل عن الفريق الباريسب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن مبابي لا يمانع في الانتقال إلى ليفربول، حال تقديم عرضا من فريق ملعب أنفليد رود، مبينا أن الوضع المالي في ليفربول، قد لا يسمح لمبابي بالانتقال للريدز، خاصة أن الإدارة رفضت ضم مدافع في الميركاتو الشتوي الحالي.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، خاصة أنه يرفض حتى الأن تجديد عقده لرغبته في الانتقال لريال مدريد الإسباني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمنا واياه من كل شر .. آمين ..
naeem
من اكثر من عشرين سنه واحنا نسوى هذى الحركه
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
زائر
لا خلاص انطوت صفحة الخلاف -- ماحد ينظر للخلاف

أخر الأخبار

الأمير عبد الرحمن بن مساعد ينشر صورة له أثناء طفولته
الأمير عبد الرحمن بن مساعد ينشر صورة له أثناء طفولته
Time منذ 3 دقائق Views 1117
صورة نادرة تجمع الملك سعود بالملك فيصل في حالة بهجة
صورة نادرة تجمع الملك سعود بالملك فيصل في حالة بهجة
Time منذ 3 دقائق Views 1136
سعد المهدي : الهلال حتى الآن لم يخذل جمهوره
سعد المهدي : الهلال حتى الآن لم يخذل جمهوره
Time منذ 15 دقيقة Views 197
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والفيصلي
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والفيصلي
Time منذ 17 دقيقة Views 295
شاهد.. مواطن يترك رسالة غير متوقعة لصاحب المركبة التي صدمها أثناء توقفها في الشارع
شاهد.. مواطن يترك رسالة غير متوقعة لصاحب المركبة التي صدمها أثناء توقفها في الشارع
Time منذ 20 دقيقة Views 1716
وليد الفراج : عندي تساؤل في لقطة احتساب ركلة الجزاء على الهلال
وليد الفراج : عندي تساؤل في لقطة احتساب ركلة الجزاء على الهلال
Time منذ 20 دقيقة Views 355
"المرور" يُفاجئ المواطنين والمقيمين بخصوص رخصة القيادة 
"المرور" يُفاجئ المواطنين والمقيمين بخصوص رخصة القيادة 
Time منذ 27 دقيقة Views 1913
النمر يوضح تأثير التدخين على الجهاز التنفسي والفم
النمر يوضح تأثير التدخين على الجهاز التنفسي والفم
Time منذ 37 دقيقة Views 1583
مفاجأة للمواطنين عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا
مفاجأة للمواطنين عن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا
Time منذ 48 دقيقة Views 1976
بالفيديو.. سائق شاحنة كبيرة يعرض مركبات للخطر والمرور يتدخل
بالفيديو.. سائق شاحنة كبيرة يعرض مركبات للخطر والمرور يتدخل
Time منذ ساعة Views 1688