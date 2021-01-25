مبابي يوافق على الانضمام لـ "ليفربول" في حالة واحدة

وكالات (صدى):
أفادت تقارير صحفية أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من الرحيل عن الفريق الباريسب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن مبابي لا يمانع في الانتقال إلى ليفربول، حال تقديم عرضا من فريق ملعب أنفليد رود، مبينا أن الوضع المالي في ليفربول، قد لا يسمح لمبابي بالانتقال للريدز، خاصة أن الإدارة رفضت ضم مدافع في الميركاتو الشتوي الحالي.
وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، خاصة أنه يرفض حتى الأن تجديد عقده لرغبته في الانتقال لريال مدريد الإسباني.