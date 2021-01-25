أول تعليق من تريساكو على قرارات حكم مباراة النصر والاتحاد

نواف السالم (صدى):
علق رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، فرناندو تريساكو، على قرارات الحكم خالد صلوي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر بعد دفع مهاجمه رائد الغامدي بواسطة مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد خلال تنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة 34
وقال "تريساكو": "هذا الموقف أوجد الكثير من التعليقات على وسائل الإعلام وتويتر، لقد فحصنا الأمر مع مدربي الفيفا ونحن منقسمون بشأن القرار، حوالي 50 إلى 50%.. غالبًا ما يحدث في الضربات الركنية أن يبقى المهاجم بالقرب من حارس المرمى بغرض تكتيكي يتمثل في إعاقة تحركاته دون حتى محاولة لعب الكرة.
وأضاف: "نتيجة لذلك يتعين على حراس المرمى تحدي المهاجمين لمحاولة العثور على موقعهم".
كما وجه الناقد الرياضي عدنا جستنيه اعتذار للحكم الدولي خالد الصاوى بعد احتجاجه أمس على قرار حكم المباراة بشأن ركلة الجزاء
وقال جستنيه : "اعتذر بشدة للحكم الدولي خالد صلوي كما اعتذر بشدة للحارس الدولي ونجم الاتحاد غروهي ،مع خالص الشكر والتقدير لرئيس لجنة الحكام لحرصه على قول كلمة الحق حسب ماينص عليه القانون" .