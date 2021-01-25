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أول تعليق من تريساكو على قرارات حكم مباراة النصر والاتحاد

Time منذ ساعة
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أول تعليق من تريساكو على قرارات حكم مباراة النصر والاتحاد

نواف السالم (صدى):
علق رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، فرناندو تريساكو، على قرارات الحكم خالد صلوي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر بعد دفع مهاجمه رائد الغامدي بواسطة مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد خلال تنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة 34

وقال "تريساكو": "هذا الموقف أوجد الكثير من التعليقات على وسائل الإعلام وتويتر، لقد فحصنا الأمر مع مدربي الفيفا ونحن منقسمون بشأن القرار، حوالي 50 إلى 50%.. غالبًا ما يحدث في الضربات الركنية أن يبقى المهاجم بالقرب من حارس المرمى بغرض تكتيكي يتمثل في إعاقة تحركاته دون حتى محاولة لعب الكرة.

وأضاف: "نتيجة لذلك يتعين على حراس المرمى تحدي المهاجمين لمحاولة العثور على موقعهم".

كما وجه الناقد الرياضي عدنا جستنيه اعتذار للحكم الدولي خالد الصاوى بعد احتجاجه أمس على قرار حكم المباراة بشأن ركلة الجزاء

وقال جستنيه : "‏اعتذر بشدة للحكم الدولي خالد صلوي كما اعتذر بشدة للحارس الدولي ونجم الاتحاد غروهي ،مع خالص الشكر والتقدير لرئيس لجنة الحكام لحرصه على قول كلمة الحق حسب ماينص عليه القانون" .

Time واتساب
النصر
الاتحاد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمنا واياه من كل شر .. آمين ..
naeem
من اكثر من عشرين سنه واحنا نسوى هذى الحركه
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم ..
زائر
لا خلاص انطوت صفحة الخلاف -- ماحد ينظر للخلاف

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