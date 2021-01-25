ملايين الدولارات.. ميلانيا ترامب تحصل على مبلغ خيالي بعد طلاقها 

واشنطن (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى المبلغ الخيالي الذي تحصل عليه زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميلانيا ترامب، بعد طلاقها.
وأوضحت أن ميلانيا ترامب قد تحصل على ما يصل إلى 50 مليون دولار وحضانة نجلها بارون، البالغ من العمر 14 عامًا، إذا تطلقت من رجل الأعمال دونالد ترامب، وفقا لصحيفة " ميرور " البريطانية.
وأبانت أن وكلاء المراهنات، يراهنون على ما إذا كانت عارضة الأزياء السابقة، البالغة من العمر 50 عاما، ستتقدم بطلب الطلاق من زوجها المطلق مرتين، والذي انتهت فترة رئاسته التي استمرت 4 سنوات.
وتابعت:" يعتقد خبراء الطلاق أن ميلانيا ستكون في وضع أفضل بكثير الآن"، مشيرة إلى أنها غادرت واشنطن باعتبارها السيدة الأولى الأقل شعبية في التاريخ.