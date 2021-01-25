بالفيديو.. الحمدان يكشف عن وجهته المقبلة ويوجه رسالة للبلطان

نواف السالم (صدى):
كشف مهاجم نادي الشباب، عبدالله الحمدان، عن وجهته المقبلة، وجاء ذلك وسط تساؤلات عديدة من قبل جمهور الشباب.
وقال عبدالله الحمدان، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" موضوع بقائي أخذ أكبر من حجمه، والأولوية لنادي الشباب ".
وأوضح عبدالله الحمدان:" نحن في زمن الاحتراف، والجميع يبحث عن مصلحته "، لافتا:" الأسبوع هذا سأنهي الجدل في هذا الموضوع ".
وتابع عبدالله الحمدان:" تصريحات خالد البلطان لم تعجبني "، ويأتي ذلك بعد الفوز العريض للشباب على الوحدة برباعية.
وكان فريق نادي الشباب، حقق فوزا ثمينا على نظيره الوحدة بنتيجة " 4-2 "، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة، ويواجه أبها السبت 30 يناير، بينما توقف الوحدة عند 20 نقطة، ويلاقي القادسية الأحد 31 يناير.