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بالفيديو.. الحمدان يكشف عن وجهته المقبلة ويوجه رسالة للبلطان

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الحمدان يكشف عن وجهته المقبلة ويوجه رسالة للبلطان

نواف السالم (صدى):
كشف مهاجم نادي الشباب، عبدالله الحمدان، عن وجهته المقبلة، وجاء ذلك وسط تساؤلات عديدة من قبل جمهور الشباب.

وقال عبدالله الحمدان، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" موضوع بقائي أخذ أكبر من حجمه، والأولوية لنادي ‎الشباب ".

 

وأوضح عبدالله الحمدان:" نحن في زمن الاحتراف، والجميع يبحث عن مصلحته "، لافتا:" الأسبوع هذا سأنهي الجدل في هذا الموضوع ".

وتابع عبدالله الحمدان:" تصريحات خالد البلطان لم تعجبني "، ويأتي ذلك بعد الفوز العريض للشباب على الوحدة برباعية.

 

وكان فريق نادي الشباب، حقق فوزا ثمينا على نظيره الوحدة بنتيجة " 4-2 "، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة، ويواجه أبها السبت 30 يناير، بينما توقف الوحدة عند 20 نقطة، ويلاقي القادسية الأحد 31 يناير.

Time واتساب
الوحدة
نادي الشباب
خالد البلطان
عبدالله الحمدان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يحق لهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
مضاربه حامية الوطيس باالفنطليس ... والسبب في ذالك حزب ابليس ..
عدو الخونة
ابو بدر صدقني ان مانراه اليوم من امور غير مرغوب فيها هي هي نفس النسبة التي كانت تحدث زمان بس الفرق ان الواحد منا زمان كان لا يعرف مايحدث في اخر الشارع او الحارة لحاجتين اولا لان الناس زمان كانت متزنة وتعمل بما تعلم بالستر وعد نشر الفضيحة ويزدرون الثرثار والفتان وكذلك لم يكن لدينا جوال بكميرة.... بينما اليوم كلنا تقريبا اصبحنا نعلم ما يحدث في ازقة اليابان وامريكا... ناهيك عن اصطناع وفبركة وترويج اكذايب على انها سعوديات اما يلبسونهم نقاب او عبايات او اي حاجة توحي بان الفاعلة سعودية مثل البنت التي كانت تتمشى معرية شعرها وتتغنى باكل المنتو واليغمش ثم فجأة طلعت سيارة الدورية التابعة للبلد التي حاولت التمويه عليه.... وكم نشرت وزارة الداخلية بيانات تكذيب ووضحت الحقائق...قبل كم يوم سمعت واحد يقول شفت مقطع انتشر عن سقوط سور عمارة سكنية على السيارت اللي حوله يقول ولا عرفت ان العمارة باخر شارعنا الا بعد يومين..
ابو محمد 😎 ✍️
هاالاصهب مقرود ومصرقع مصرود ..
بندر الحربي
يارجل اعرف ناس موظفين بشركات تأجيرسيارات لهم اكثر من 3شهور ماتنزل رواتبهم وانتم ياوزارة العمل تكتفون بمخالفة المنشأه فقط ولايوجد حلول مازلة تماطل بدفع الرواتب

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