بالفيديو.. المعيوف معلقا على تغييرات رازفان: أثرت على أداء الفريق

نواف السالم (صدى):
علق عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، على تعادل فريقه أمام الفيصلي مضيف.
وقال المعيوف بشأت التغييرات: "المدرب له سياسة ويعمل عليها، وقد يكون هناك حديث دار بين المدرب وبعض اللاعبين، ليس من الضروري أن يخرج في الإعلام، وربما رأى بعضهم أنه مرهق".
وأكد المعيوف أن " تغييرات مثل هذه تفرق في المستوى والأداء.. وهنا لا أضع اللوم على أحد"، مشيرا إلى أن زملائه في الفريق، لم يستغلوا سيطرتهم على المباراة وضغطهم المتواصل طوال الشوط الأول.
وأضاف: "نبهتهم أنه إذا لم نسجل سنستقبل أهداف فكانت ركلة الجزاء التي سجل منها الفيصلي التعادل".
وتابع المعيوف: "غضبي على ركلة الجزاء طبيعي وتوقعت احتساب ركلة جزاء من الوضعية التي تعامل بها الشهراني مع الكرة وأخبرته بذلك".
وعن مواجهة النصر في بطولة كأس السوبر، أوضح المعيوف، أنها مباراة ديربي في المقام الأول، وعلق: "قطعاً ستكون صعبة وأتمنى أن يستمتع بها جمهور الفريقين ويكون التتويج من نصيبنا".