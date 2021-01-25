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بالفيديو.. المعيوف معلقا على تغييرات رازفان: أثرت على أداء الفريق

Time منذ 48 دقيقة
Views 1853
بالفيديو.. المعيوف معلقا على تغييرات رازفان: أثرت على أداء الفريق

نواف السالم (صدى):
علق عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، على تعادل فريقه أمام الفيصلي مضيف.

وقال المعيوف بشأت التغييرات: "المدرب له سياسة ويعمل عليها، وقد يكون هناك حديث دار بين المدرب وبعض اللاعبين، ليس من الضروري أن يخرج في الإعلام، وربما رأى بعضهم أنه مرهق".

وأكد المعيوف أن " تغييرات مثل هذه تفرق في المستوى والأداء.. وهنا لا أضع اللوم على أحد"، مشيرا إلى أن زملائه في الفريق، لم يستغلوا سيطرتهم على المباراة وضغطهم المتواصل طوال الشوط الأول.

وأضاف: "نبهتهم أنه إذا لم نسجل سنستقبل أهداف فكانت ركلة الجزاء التي سجل منها الفيصلي التعادل".

وتابع المعيوف: "غضبي على ركلة الجزاء طبيعي وتوقعت احتساب ركلة جزاء من الوضعية التي تعامل بها الشهراني مع الكرة وأخبرته بذلك".

وعن مواجهة النصر في بطولة كأس السوبر، أوضح المعيوف، أنها مباراة ديربي في المقام الأول، وعلق: "قطعاً ستكون صعبة وأتمنى أن يستمتع بها جمهور الفريقين ويكون التتويج من نصيبنا".

Time واتساب
الهلال
رازفان
المعيوف

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يحق لهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
مضاربه حامية الوطيس باالفنطليس ... والسبب في ذالك حزب ابليس ..
عدو الخونة
ابو بدر صدقني ان مانراه اليوم من امور غير مرغوب فيها هي هي نفس النسبة التي كانت تحدث زمان بس الفرق ان الواحد منا زمان كان لا يعرف مايحدث في اخر الشارع او الحارة لحاجتين اولا لان الناس زمان كانت متزنة وتعمل بما تعلم بالستر وعد نشر الفضيحة ويزدرون الثرثار والفتان وكذلك لم يكن لدينا جوال بكميرة.... بينما اليوم كلنا تقريبا اصبحنا نعلم ما يحدث في ازقة اليابان وامريكا... ناهيك عن اصطناع وفبركة وترويج اكذايب على انها سعوديات اما يلبسونهم نقاب او عبايات او اي حاجة توحي بان الفاعلة سعودية مثل البنت التي كانت تتمشى معرية شعرها وتتغنى باكل المنتو واليغمش ثم فجأة طلعت سيارة الدورية التابعة للبلد التي حاولت التمويه عليه.... وكم نشرت وزارة الداخلية بيانات تكذيب ووضحت الحقائق...قبل كم يوم سمعت واحد يقول شفت مقطع انتشر عن سقوط سور عمارة سكنية على السيارت اللي حوله يقول ولا عرفت ان العمارة باخر شارعنا الا بعد يومين..
ابو محمد 😎 ✍️
هاالاصهب مقرود ومصرقع مصرود ..
بندر الحربي
يارجل اعرف ناس موظفين بشركات تأجيرسيارات لهم اكثر من 3شهور ماتنزل رواتبهم وانتم ياوزارة العمل تكتفون بمخالفة المنشأه فقط ولايوجد حلول مازلة تماطل بدفع الرواتب

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