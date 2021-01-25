بالفيديو.. الشباب يحول تأخره أمام الوحدة إلى فوز عريض 

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق نادي الشباب، فوزا ثمينا على نظيره الوحدة بنتيجة " 4-2 "، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل أهداف الشباب كلا من اللاعب سيبا جونيور الذي أحرز هدفين لفريقه في الدقيقة " 43 ، 76 "، كما نجح اللاعب عبدالله الزوري في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة " 55 "وتمكن اللاعب عبدالله الحمدان من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة " 80 "، بينما سجل هدفي الوحدة اللاعب أنسيلمو مورايس في الدقيقة " 20 " وهزاع الغامدي في الدقيقة " 37 ".
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة، ويواجه أبها السبت 30 يناير، بينما توقف الوحدة عند 20 نقطة، ويلاقي القادسية الأحد 31 يناير.