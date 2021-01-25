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شاهد.. تعليق مثير من جحفلي على تعادل الهلال مع الفيصلي

Time منذ 16 دقيقة
Views 1897
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شاهد.. تعليق مثير من جحفلي على تعادل الهلال مع الفيصلي

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال، محمد جحفلي، على تعادل فريقه مع الفيصلي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ للمحترفين.

 

وقال محمد جحفلي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" ضيعنا المباراة وكان بإمكاننا أن ننهيها مبكراً "، مضيفا:" طالما نحن نمثل الهلال فالضغط طبيعي في كل الأحوال ".

 

وكان ​الفيصلي تعادل​ مع ​الهلال​ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.

 

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب ويواجه أبها الخميس 4 فبراير، بينما وصل الفيصلي إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر ويلاقي التعاون السبت 30 يناير.

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الهلال
الفيصلي
جحفلي
كأس الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

نادر
لا مثير ولا شي والهلال فريق عادي او اقل من عادي بس ظهرت نزاهة التحكيم وطلع الهلال على حقيقته
ابو محمد 😎 ✍️
اعانهم الله جزاهم خيرا .. آمين ..
ابو فهد
لاجديد يانفوز يانخرب 😀
ابو محمد 😎 ✍️
اول تحول .. .. بغداد صارت خراب ، قتل وفساد ، والسبب احفاد العلقمي وطواغيت المجوس ، اهل الشرك والبدع والحقد الدفين ..
ابو فهد
دفع سداسي مزدوج لمطرود اسيا كل عاده 🤓

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