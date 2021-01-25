شاهد.. تعليق مثير من جحفلي على تعادل الهلال مع الفيصلي

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال، محمد جحفلي، على تعادل فريقه مع الفيصلي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال محمد جحفلي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" ضيعنا المباراة وكان بإمكاننا أن ننهيها مبكراً "، مضيفا:" طالما نحن نمثل الهلال فالضغط طبيعي في كل الأحوال ".
وكان الفيصلي تعادل مع الهلال 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب ويواجه أبها الخميس 4 فبراير، بينما وصل الفيصلي إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر ويلاقي التعاون السبت 30 يناير.