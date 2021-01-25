فيصل ابواثنين: الهلال متهالك.. ورازفان يقضي على بقايا الفريق

ماجد محمد (صدى):
علق فيصل ابواثنين لاعب المنتخب الوطني والهلال سابقا على تعادل فريق الهلال أمام الفيصلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقال لاعب المنتخب والهلال سابقاً "الهلال متهالك بدنيا ونفسيا وفنيا.. ورزفان يقضي على بقايا فريقه بتغييرات غريبة وتشكيلة عجيبة".
وأضاف أن المفرج أبدع في المباراة الماضية، والمدرب يعاقبه بالاحتياط، كما ام كاريلو والبريك مستوياتهما متراجعة بقوة"
وأشار ابواثنين إلى أنه في حال استمرار التحكيم السعودي والفار بهذا النمط فلن يحقق الهلال أي بطولة