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خبيرة: الأطفال يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن " فيديو " 

Time منذ 38 دقيقة
Views 1368
خبيرة: الأطفال يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن " فيديو " 

وكالات (صدى):
قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، الخبيرة بالأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال، خاصة الأصغر سنًا، المصابين بكورونا يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن.

 

وأضافت ماريا فان كيركوف أن البالغين المصابين بفيروس كورونا يتعرضون لأعراض تتراوح ما بين مشكلات في الجهاز التنفسي أو الشعور بتوعك، ثم يعانون من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما يصابون بالسعال أو التهاب الحلق أو العطس، بحسب قناة " العربية ".

ولفتت إلى أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الأطفال هي الوقاية، مشددة على نظافة أيدي الأطفال وغسل أيديهم بشكل مناسب بالماء والصابون لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ثانية، أو تطهيرها بالكحول.

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منظمة الصحة العالمية
كورونا
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البالغين

أحدث التعليقات

نادر
لا مثير ولا شي والهلال فريق عادي او اقل من عادي بس ظهرت نزاهة التحكيم وطلع الهلال على حقيقته
ابو محمد 😎 ✍️
اعانهم الله جزاهم خيرا .. آمين ..
ابو فهد
لاجديد يانفوز يانخرب 😀
ابو محمد 😎 ✍️
اول تحول .. .. بغداد صارت خراب ، قتل وفساد ، والسبب احفاد العلقمي وطواغيت المجوس ، اهل الشرك والبدع والحقد الدفين ..
ابو فهد
دفع سداسي مزدوج لمطرود اسيا كل عاده 🤓

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