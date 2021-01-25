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بالفيديو.. الفيصلي يخطف تعادل مثير من الهلال

Time منذ 48 دقيقة
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بالفيديو.. الفيصلي يخطف تعادل مثير من الهلال

نواف السالم (صدى):
تعادل ​الفيصلي​ أمام ضيفه ​الهلال​ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.

وأحرز بافيتيمبي غوميز الهدف الأول للهلال في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 83 أدرك جوليو تافاريس التعادل للفيصلي من ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل شباك الهلال.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب ويواجه أبها الخميس 4 فبراير فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر ويلاقي التعاون السبت 30 يناير.

Time واتساب
الهلال
الفيصلي

أحدث التعليقات

نادر
لا مثير ولا شي والهلال فريق عادي او اقل من عادي بس ظهرت نزاهة التحكيم وطلع الهلال على حقيقته
ابو محمد 😎 ✍️
اعانهم الله جزاهم خيرا .. آمين ..
ابو فهد
لاجديد يانفوز يانخرب 😀
ابو محمد 😎 ✍️
اول تحول .. .. بغداد صارت خراب ، قتل وفساد ، والسبب احفاد العلقمي وطواغيت المجوس ، اهل الشرك والبدع والحقد الدفين ..
ابو فهد
دفع سداسي مزدوج لمطرود اسيا كل عاده 🤓

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