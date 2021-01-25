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توضيح من الشؤون البلدية بشأن بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

Time منذ ساعة
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توضيح من الشؤون البلدية بشأن بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وتضمنت لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات، ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت، توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة، التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

كما شملت استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب، تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد، تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري، ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.

وأوضحت الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتمثلت في أن لا يزيد عدد الحضور على 50 فردا، وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي، وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستخدام، أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

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الشؤون البلدية

أحدث التعليقات

نادر
لا مثير ولا شي والهلال فريق عادي او اقل من عادي بس ظهرت نزاهة التحكيم وطلع الهلال على حقيقته
ابو محمد 😎 ✍️
اعانهم الله جزاهم خيرا .. آمين ..
ابو فهد
لاجديد يانفوز يانخرب 😀
ابو محمد 😎 ✍️
اول تحول .. .. بغداد صارت خراب ، قتل وفساد ، والسبب احفاد العلقمي وطواغيت المجوس ، اهل الشرك والبدع والحقد الدفين ..
ابو فهد
دفع سداسي مزدوج لمطرود اسيا كل عاده 🤓

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