الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مناوشات بين دكة بدلاء ‎الهلال والفيصلي بعد صافرة النهاية

Time منذ 31 دقيقة
Views 2342
Comment 1
شاهد.. مناوشات بين دكة بدلاء ‎الهلال والفيصلي بعد صافرة النهاية

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مناوشات بين دكة بدلاء ‎الهلال والفيصلي بعد صافرة النهاية، مما أثارت الجدل بين الجماهير الكروية لمعرفة أسباب هذه المناوشات.

 

وكان ​الفيصلي تعادل​ مع ​الهلال​ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.

 

وأحرز بافيتيمبي غوميز الهدف الأول للهلال  في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 83 أدرك جوليو تافاريس التعادل للفيصلي من ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل شباك الهلال.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب ويواجه أبها الخميس 4 فبراير فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر ويلاقي التعاون السبت 30 يناير.

Time واتساب
الهلال
الفيصلي
كأس الأمير محمد بن سلمان
دكة بدلاء ‎

أحدث التعليقات

نادر
لا مثير ولا شي والهلال فريق عادي او اقل من عادي بس ظهرت نزاهة التحكيم وطلع الهلال على حقيقته
ابو محمد 😎 ✍️
اعانهم الله جزاهم خيرا .. آمين ..
ابو فهد
لاجديد يانفوز يانخرب 😀
ابو محمد 😎 ✍️
اول تحول .. .. بغداد صارت خراب ، قتل وفساد ، والسبب احفاد العلقمي وطواغيت المجوس ، اهل الشرك والبدع والحقد الدفين ..
ابو فهد
دفع سداسي مزدوج لمطرود اسيا كل عاده 🤓

أخر الأخبار

ناويه تصير لاعب بالمستقبل
ناويه تصير لاعب بالمستقبل
Time منذ دقيقة Views 85
الفنانة تورطت مع المعجبين
الفنانة تورطت مع المعجبين
Time منذ دقيقة Views 116
يقول انه علاج شعبي !
يقول انه علاج شعبي !
Time منذ دقيقتين Views 144
بالفيديو.. الشباب يحول تأخره أمام الوحدة إلى فوز عريض 
بالفيديو.. الشباب يحول تأخره أمام الوحدة إلى فوز عريض 
Time منذ 3 دقائق Views 1140
شاهد.. تعليق مثير من جحفلي على تعادل الهلال مع الفيصلي
شاهد.. تعليق مثير من جحفلي على تعادل الهلال مع الفيصلي
Time منذ 15 دقيقة Views 1883
صورة من بغداد عام 1957م
صورة من بغداد عام 1957م
Time منذ 19 دقيقة Views 309
شاهد.. مناوشات بين دكة بدلاء ‎الهلال والفيصلي بعد صافرة النهاية
شاهد.. مناوشات بين دكة بدلاء ‎الهلال والفيصلي بعد صافرة النهاية
Time منذ 31 دقيقة Views 2342
خبيرة: الأطفال يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن " فيديو " 
خبيرة: الأطفال يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن " فيديو " 
Time منذ 37 دقيقة Views 1364
بالفيديو.. الفيصلي يخطف تعادل مثير من الهلال
بالفيديو.. الفيصلي يخطف تعادل مثير من الهلال
Time منذ 47 دقيقة Views 1662
قرار عاجل من " الموارد البشرية " بشأن التوطين 
قرار عاجل من " الموارد البشرية " بشأن التوطين 
Time منذ 52 دقيقة Views 3567