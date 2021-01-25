سبب رحيل خالد السميري عن الاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
اتخذ المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد، قرار بخصوص رحيل أول اللاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضح فابيو كاريلي، أن سبب رحيل خالد السميري لاعب الوسط هو عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للاتحاد والاعتماد على عبدالإله المالكي والمغربي كريم الأحمدي وفقًا للزميلة " الجزيرة ".
وتبين أن السميري سينضم لنادي الفيصلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2020/2021، وجاء قرار رحيل السميري عن العميد من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة للعودة بصورة أفضل وأقوى مع الاتحاد بالموسم المقبل.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل، حيث يسعى العميد للفوز والوصول للنقطة رقم 28 للاقتراب من المركز الثالث.