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سبب رحيل خالد السميري عن الاتحاد 

Time منذ ساعتين
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سبب رحيل خالد السميري عن الاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
اتخذ المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد، قرار بخصوص رحيل أول اللاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح فابيو كاريلي، أن سبب رحيل خالد السميري لاعب الوسط هو عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للاتحاد والاعتماد على عبدالإله المالكي والمغربي كريم الأحمدي وفقًا للزميلة " الجزيرة ".

وتبين أن السميري سينضم لنادي الفيصلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2020/2021، وجاء  قرار رحيل السميري عن العميد من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة للعودة بصورة أفضل وأقوى مع الاتحاد بالموسم المقبل.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل، حيث يسعى العميد للفوز والوصول للنقطة رقم 28 للاقتراب من المركز الثالث.

Time واتساب
الاتحاد
خالد السميري
فابيو كاريلي
عبدالإله المالكي
كريم الأحمدي

أحدث التعليقات

نادر
لا مثير ولا شي والهلال فريق عادي او اقل من عادي بس ظهرت نزاهة التحكيم وطلع الهلال على حقيقته
ابو محمد 😎 ✍️
اعانهم الله جزاهم خيرا .. آمين ..
ابو فهد
لاجديد يانفوز يانخرب 😀
ابو محمد 😎 ✍️
اول تحول .. .. بغداد صارت خراب ، قتل وفساد ، والسبب احفاد العلقمي وطواغيت المجوس ، اهل الشرك والبدع والحقد الدفين ..
ابو فهد
دفع سداسي مزدوج لمطرود اسيا كل عاده 🤓

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