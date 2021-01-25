أسباب صادمة وراء ارتفاع حالات الطلاق فى المملكة والخليج 

علي القحطاني (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة حول أسباب ارتفاع حالات الطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ، حيث أن هناك 7 حالات طلاق تتم في المملكة كل ساعة.
وتنوعت أسباب ارتفاع حالات الطلاق لأكثر من 20 سببًا، طبقًا لعدد من الدراسات التي أجريت في عدد من الدول الخليجية، منها، الخيانة، وسوء المعاملة، والأوضاع المالية، وعدم التوافق في العلاقة الخاصة.
وتضمنت الأسباب أيضا، تدخل الأهل، وشرب المخدرات، والعنف، وزواج المصلحة، واختلاف الثقافات، وعدم الاعتناء بالنفس، والملل، وعدم القدرة على الإنجاب، والغيرة والشك، وغياب العدل في حال التعدد.
المملكة: أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن هناك 7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة، ومن بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات طلاق، وهو ما يعني أن ثلث حالات الزواج مصيره الفشل، فيما قدرت الخسائر المادية لحالات الطلاق في العام الواحد بأكثر من 3.5 مليار ريال، على اعتبار أن تكلفة الزيجة الواحدة نحو 60 ألف ريال.
سلطنة عمان: أشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أنه تم تسجيل 18243 حالة زواج في عام 2019 في السلطنة، مقارنة بـ 3728 حالة طلاق في العام نفسه، ما يشير إلى أن معدل الزواج وصل إلى أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية، بينما زادت حالات الطلاق إلى أكثر من 10 حالات في اليوم.
البحرين: أبانت إحصائية صادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن جملة عقود الزواج بلغت خلال العام الماضي 2019 نحو 5.5 ألف حالة زواج، مقابل أكثر من ألفي حالة طلاق، في حين بلغت حالات الزواج حوالي 6 آلاف حالة في 2018، مقابل حوالي ألف حالة طلاق، وهو ما يشير إلى تخطي نسبة حالات الطلاق أكثر من 40 % من حالات الزواج.
الإمارات: أفادت تقارير رسمية أن نسبة طلاق الإماراتي من الإماراتية شهدت انخفاضاً بنسبة 51.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، 2020 وكذلك الإماراتي من غير الإماراتية بنسبة 36.1% فقط.
الكويت: لفتت دراسة رسمية صادرة عن وزارة العدل إلى وصول عدد حالات الطلاق إلى 8.9 ألف حالة في 2022 بعد أن كانت 7.5 ألف حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة.
قطر: سجل شهر مايو الماضي تراجعا ملحوظا في عدد حالات الزواج والطلاق وفقا لإحصاءات رسمية صدرت عن جهاز التخطيط والإحصاء مؤخرا، فيما أظهرت الأرقام الإحصائية تراجعا في حالات الزواج بين المواطنين والمقيمين بنسبة تغير سنوي بلغت 38%، كما تراجعت حالات الطلاق بين المواطنين والمقيمين بنسبة تغير سنوي بلغت 75%.