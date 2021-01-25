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قرار عاجل من " الموارد البشرية " بشأن التوطين 

Time منذ 51 دقيقة
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قرار عاجل من " الموارد البشرية " بشأن التوطين 

عادل الحربي (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الإجراءات المطلوبة حيال التوطين الوهمي.

 

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن التوطين الوهمي يعتبر مخالفة للنظام، ويمكن رفع البلاغ بشأنه عبر تطبيق " معًا للرصد ".

ونصت المادة الـ26، من نظام العمل على أنه على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب المواطنين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم "، و" ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله ".

Time واتساب
السعوديين
التوطين
معاً للرصد
وزارة الموارد البشرية

أحدث التعليقات

نادر
لا مثير ولا شي والهلال فريق عادي او اقل من عادي بس ظهرت نزاهة التحكيم وطلع الهلال على حقيقته
ابو محمد 😎 ✍️
اعانهم الله جزاهم خيرا .. آمين ..
ابو فهد
لاجديد يانفوز يانخرب 😀
ابو محمد 😎 ✍️
اول تحول .. .. بغداد صارت خراب ، قتل وفساد ، والسبب احفاد العلقمي وطواغيت المجوس ، اهل الشرك والبدع والحقد الدفين ..
ابو فهد
دفع سداسي مزدوج لمطرود اسيا كل عاده 🤓

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