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هل يكفي تحليل "بي سي آر" لنفي الإصابة بكورونا.. الصحة تجيب 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1354
هل يكفي تحليل "بي سي آر" لنفي الإصابة بكورونا.. الصحة تجيب 

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن تحليل "بي سي آر"، كافٍ لنفي الإصابة بفيروس كورونا، في حالة عدم التعرض لمصدر عدوى آخر.

وأضافت وزارة الصحة، أن تحليل " بي سي آر " كافٍ؛ لنفي الإصابة بفيروس كورونا، بعد4-6 أيام فأكثر من التعرض للعدوى ما لم يتم التعرض لمصدر عدوى آخر. 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 198 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 358,137 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6355 حالة.

Time واتساب
وزارة الصحة
كورونا
محمد العبدالعالي
بي سي آر

أحدث التعليقات

ماجد رفاع صلبوخ
عزله ماافلح من لعب لفريق الممر وشلون شعوره اذا حضرت الجماهير المؤزوة الانديه وشاف جمهور الشباب ال عشره نفر الذين يساومهم البلطان تحبوني والا امشي واخليكم بدون بروستد
بدر بدير
لا تبرر بس
.M.
مافيه تطبيق آمن كل البرامج يستطيع الهكر اختراقها وخاصة صاحبة البرنامج عن طريق معلومات الفرد المدخلة وهنالك هكر يستطيعون دخول مواقع اقوى ويخترقونها
حمدحمدي
رجعت تكد وش ذي لا مبلغ انا لي في بالي يبي يجي لي المبلغ ٤٩٠٠ لي حسبتها حق رتب شهر ٣٧٠٠ وحق الاجازه سنويه ١١يوم يقولون ويام لي رهنا لا ساند ماتنحسب اجازه حسبتها تطلع لي ١٢٠٠ مع آتي شهر ٣٧٠٠
ال خالد
تقبل الله صالح الاعمال... الميول لا يمنع المباركه لخونا نورالدين مرابط..

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