صفقة كبرى في طريقها لـ "الاتحاد" بالميركاتو الصيفي

نواف السالم (صدى):
شهدت أروقة نادي الاتحاد كواليس مثيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، في ظل المنافسة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ومن أبرز الأحداث استعداد الاتحاد لدفع مبلغ 10 مليون يورو لصانع العاب نادي براغانتينو " كلاودينهو " بداية من الموسم القادم.
كما وافق مدرب الفريق كاريلي على رحيل خالد السميري، متوسط الميدان، في الشتاء الحالي، لصالح الفيصلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
ومن ناحية أخرى، أكد الخبير القانوني، أحمد الأمير، عدم وجود ضربة جزاء على جروهي، لصالح النصر، في الدقيقة 35، فيما أثني البرازيلي هنريكي، محترف الاتحاد، على عودة الفريق بعد التأخر في الدقائق الأخيرة، حيث أكد أنه أمر ممتاز.
كان الاتحاد قد تعادل إيجابيا أمام النصر في الكلاسيكو بهدف لكل فريق، أمس الأحد، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.