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بالفيديو.. هاتريك تاوامبا يقود التعاون لتجاوز ضمك 

Time منذ 54 دقيقة
Views 1577
بالفيديو.. هاتريك تاوامبا يقود التعاون لتجاوز ضمك 

طلال الغامدي (صدى):
حقق فريق نادي التعاون فوزا ثمينا على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي خاضها الفريقين  اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ببطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل ثلاثية نادي التعاون اللاعب ليندر تاوامبا في الدقيقة 6، والدقيقة 47 والدقيقة 87، بينما سجل لنادي ضمك اللاعب دوماجوش أنتوليتش من ضربة جزاء في الدقيقة 9 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه الفيصلي السبت 30 يناير، بينما توقف ضمك عند النقطة 12، ويلاقي الرائد الأحد 31 يناير.

Time واتساب
التعاون
ضمك
تاوامبا

أحدث التعليقات

ماجد رفاع صلبوخ
عزله ماافلح من لعب لفريق الممر وشلون شعوره اذا حضرت الجماهير المؤزوة الانديه وشاف جمهور الشباب ال عشره نفر الذين يساومهم البلطان تحبوني والا امشي واخليكم بدون بروستد
بدر بدير
لا تبرر بس
.M.
مافيه تطبيق آمن كل البرامج يستطيع الهكر اختراقها وخاصة صاحبة البرنامج عن طريق معلومات الفرد المدخلة وهنالك هكر يستطيعون دخول مواقع اقوى ويخترقونها
حمدحمدي
رجعت تكد وش ذي لا مبلغ انا لي في بالي يبي يجي لي المبلغ ٤٩٠٠ لي حسبتها حق رتب شهر ٣٧٠٠ وحق الاجازه سنويه ١١يوم يقولون ويام لي رهنا لا ساند ماتنحسب اجازه حسبتها تطلع لي ١٢٠٠ مع آتي شهر ٣٧٠٠
ال خالد
تقبل الله صالح الاعمال... الميول لا يمنع المباركه لخونا نورالدين مرابط..

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