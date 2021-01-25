بالفيديو.. هاتريك تاوامبا يقود التعاون لتجاوز ضمك 

طلال الغامدي (صدى):
حقق فريق نادي التعاون فوزا ثمينا على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي خاضها الفريقين اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ببطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل ثلاثية نادي التعاون اللاعب ليندر تاوامبا في الدقيقة 6، والدقيقة 47 والدقيقة 87، بينما سجل لنادي ضمك اللاعب دوماجوش أنتوليتش من ضربة جزاء في الدقيقة 9 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه الفيصلي السبت 30 يناير، بينما توقف ضمك عند النقطة 12، ويلاقي الرائد الأحد 31 يناير.